Председатель Ил Тумэн Петр Гоголев поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые медицинские работники!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Не просто так вас называют ангелами в белых халатах. Это доброе выражение олицетворяет ваше бескорыстие, сострадание и милосердие. Спасая жизни людей, позволяя им вернуться к родным и близким, вы даруете надежду на лучшее, оберегаете главное богатство человека – его здоровье.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всего мира. Благодаря вашей стойкости, воле и профессионализму многие наши сограждане вернулись к обычной жизни. Самая большая ваша награда – счастливые лица пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) всегда будет стоять на страже здоровья граждан. Жизнь каждого человека всегда имела и будет иметь большую ценность. Пандемия показала, что власти должны обеспечивать эффективную медицинскую помощь во всех уголках нашей необъятной страны, уметь мобилизовать за короткое время все ресурсы, готовить медицинские кадры широкого профиля.

Выражаю искреннюю благодарность за стойкость, усердие и любовь к профессии, за верность клятве Гиппократа.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и уюта в ваших домах!