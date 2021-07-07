Председатель Госкомитета по безопасности о борьбе с лесными пожарами



Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков 8 июля 2021 г. проведёт прямой эфир на официальной странице администрации главы и правительства республики в социальной сети «Инстаграм». Дмитрий Николаевич расскажет о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров и ответит на актуальные вопросы, которые поступят в ходе эфира. Начало – в 14 часов 00 мин.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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