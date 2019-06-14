Председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова в гостях у проекта «Правительство LIVE»

Следующий гость прямого эфира «Правительство LIVE» – Председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Антонина Винокурова. Вы можете задать вопросы на аккаунте @live_yakutia в режиме онлайн сегодня, 14 июня, в 18:15. Напоминаем, в прямом эфире «Правительство LIVE» нет никаких рамок ограничений. Все честно, просто и открыто. Узнай представителя госвласти ближе. Подпишись на аккаунт @live_yakutia. Ждем в прямом эфире каждую пятницу в 18:15 часов. Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82