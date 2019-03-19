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Экономика
19 марта 2019, 20:37
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Председатель ГосДумы об индексации пенсий

Все пенсионеры будут получать пенсии выше прожиточного минимума

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 19 марта, приняла во втором чтении поправки в Закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

Ко второму чтению депутатами от фракции «Единая Россия» была предложена поправка, предусматривающая единую и обязательную для всех регионов методику определения прожиточного минимума пенсионеров.

«Поправка наших коллег была поддержана Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что данный законопроект был подготовлен в рамках реализации Послания Президента РФ Владимира Путина. «Его цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Вячеслав Володин напомнил: законопроект устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.

«Уже на этой неделе мы примем его в третьем чтении, чтобы закон как можно скорее заработал. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — сказал Председатель Госдумы.

Фото © Сергей Фадеичев/ТАСС

Источник: Пресс-служба Государственной Думы
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