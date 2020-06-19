Председатель Федерации профсоюзов Якутии поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые медицинские работники Якутии!

От имени Федерации профсоюзов Якутии и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие.

В этом году свой профессиональный праздник вы отмечаете в особых, сложных условиях. И в то же время – это год 75-летия Великой Победы, которая была достигнута благодаря героическому сплочению всего народа. Все мы знаем, что жертвуя здоровьем и самой жизнью, советские медики спасали жизни сотен тысяч воинов и тружеников тыла. Сегодняшняя ситуация заставляет нас вспомнить о подвигах, совершенных нашими предшественниками в борьбе с эпидемиями. День ото дня мы видим, как вы с честью выполняете свой профессиональный долг, рискуя своим здоровьем, помогаете пациентам.

Несмотря на то, что День медицинского работника отмечается в воскресенье, ваша профессия не знает праздников и выходных. А в связи с сложившейся ситуацией, многие из вас встретите праздник на рабочих местах – у постели больного, в машинах скорой помощи, в операционной. Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за ваш большой труд.

Уважаемые медицинские работники! Спокойствия вам, уверенности в собственных силах, преданности делу, веры в грядущую победу! Счастья, благополучия, и главное, крепкого здоровья! С праздником!