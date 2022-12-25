25.12.2022
12:11
145

Якутия

Председатель движения «Якутия с тобой!» о помощи мобилизованным

Айыл Дьулурха, председатель общественного движения в поддержку мобилизованных из РС(Я) «Якутия с тобой!» рассказал, как доставляют помощь мобилизованным из Якутии.

Пункт приема помощи был открыт 25 сентября и за это время множество якутян оказали и волонтёрскую помощь и помощь вещами.

b0a5e527-b5ed-4e35-ac38-29fb8295a418 df247c4c-302b-43f1-9b08-d2597f462704 8ec440e3-8ba4-41f0-ad62-21fa987315de c8338723-f209-4fba-86b2-f2e371b35e9d 201374e6-c6de-4377-bf87-90db85b60366 efa02d58-e8b6-49c0-b3a8-5204ee062cc5 photo_2022-10-19_16-59-14 photo_2022-10-19_16-59-13
1 из 8

Кратко из интервью:

В работе штаба участвует более 600 волонтеров.

Совместно с правительством республики было отправлено более 75 тонн груза.

Движению помогают не только волонтеры и частные лица, но и организации.

Открыт добровольческий швейный цех для пошива нужных вещей для солдат

Для якутян, несущих службу, важна не только помощь, но и психологическая поддержка То, что республика о них помнит, о них заботится, о них не забывает для них очень важно.

«Почта России» объявила, что будет доставлять адресные посылки прямо в военные части через Министерство обороны РФ

Штаб принимает следующие вещи: костюмы «Горка», тёплую одежду и обувь, тактические наколенники, налокотники, перчатки, разгрузки. Жизнь могут спасти квадрокоптеры и тепловизоры, жгуты, турникеты.

Адрес центра «Якутия с тобой!»: Орджоникидзе, 10, вход с левого торца, 2 этаж.

Подробно обо всем в видео:

Дмитрий Михайлов

Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх