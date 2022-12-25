Председатель движения «Якутия с тобой!» о помощи мобилизованным

Айыл Дьулурха, председатель общественного движения в поддержку мобилизованных из РС(Я) «Якутия с тобой!» рассказал, как доставляют помощь мобилизованным из Якутии.

Пункт приема помощи был открыт 25 сентября и за это время множество якутян оказали и волонтёрскую помощь и помощь вещами.

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Кратко из интервью:

В работе штаба участвует более 600 волонтеров.

Совместно с правительством республики было отправлено более 75 тонн груза.

Движению помогают не только волонтеры и частные лица, но и организации.

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Для якутян, несущих службу, важна не только помощь, но и психологическая поддержка То, что республика о них помнит, о них заботится, о них не забывает для них очень важно.

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Штаб принимает следующие вещи: костюмы «Горка», тёплую одежду и обувь, тактические наколенники, налокотники, перчатки, разгрузки. Жизнь могут спасти квадрокоптеры и тепловизоры, жгуты, турникеты.

Адрес центра «Якутия с тобой!»: Орджоникидзе, 10, вход с левого торца, 2 этаж.

Подробно обо всем в видео:

Дмитрий Михайлов

Сетевое издание SAKHALIFE.RU