Председатель движения «Якутия с тобой!» о помощи мобилизованным
Айыл Дьулурха, председатель общественного движения в поддержку мобилизованных из РС(Я) «Якутия с тобой!» рассказал, как доставляют помощь мобилизованным из Якутии.
Пункт приема помощи был открыт 25 сентября и за это время множество якутян оказали и волонтёрскую помощь и помощь вещами.
Кратко из интервью:
В работе штаба участвует более 600 волонтеров.
Совместно с правительством республики было отправлено более 75 тонн груза.
Движению помогают не только волонтеры и частные лица, но и организации.
Открыт добровольческий швейный цех для пошива нужных вещей для солдат
Для якутян, несущих службу, важна не только помощь, но и психологическая поддержка То, что республика о них помнит, о них заботится, о них не забывает для них очень важно.
«Почта России» объявила, что будет доставлять адресные посылки прямо в военные части через Министерство обороны РФ
Штаб принимает следующие вещи: костюмы «Горка», тёплую одежду и обувь, тактические наколенники, налокотники, перчатки, разгрузки. Жизнь могут спасти квадрокоптеры и тепловизоры, жгуты, турникеты.
Адрес центра «Якутия с тобой!»: Орджоникидзе, 10, вход с левого торца, 2 этаж.
Подробно обо всем в видео:
Дмитрий Михайлов
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий