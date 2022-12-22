Председатель Арбитражного суда Якутии ушел в отставку

Коллектив Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) проводил в почётную отставку председателя суда Макарова Игоря Владимировича. С 12 декабря 2022 года решением Высшей Квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 21.09.2022 прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) Макарова Игоря Владимировича на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с уходом в отставку. Исполняющим обязанности председателя суда назначена Немытышева Нина Дмитриевна, сообщается на сайте Арбитражного суда Якутии.

Фото: Соцсети Источник: Сайт Арбитражного суда РС(Я)

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