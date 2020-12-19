Предприятия ЖКХ и энергетики Якутии на повышенном режиме готовности

Предприятия ЖКХ и энергетики Якутии переводятся на повышенный режим готовности на период новогодних праздничных дней. Об этом 18 декабря было отмечено во время заседания Штаба по обеспечению энергобезопасности Якутии.

С целью надежного и бесперебойного электро-, тепло- и водоснабжения потребителей в период с 26 декабря по 11 января все энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства переводятся на усиленный режим работы.

«На всех предприятиях энергетики и ЖКХ должны быть сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением ответственных лиц для контроля за работой персонала и принятия мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

В оставшиеся до новогодних праздников сроки на отраслевых предприятиях должна быть проведена проверка готовности ремонтных бригад, резервных источников питания и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, наличия неснижаемого запаса топливно-энергетических ресурсов и необходимых для устранения технологических нарушений материально-технических ресурсов, проведены противопожарные мероприятия и тренировку персонала.

Дмитрий Садовников дал поручение предприятиям взять на контроль исправность резервных источников питания и соблюдению техники пожарной безопасности, а также предоставить графики перевозки ТЭР автозимниками.

Главам администраций муниципальных образований, в свою очередь, поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий, и в случае возникновения аварийных ситуаций, также сообщать об этом в ЦДС ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я).