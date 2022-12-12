Предприятия Якутии увеличили экспорт в Китай

В 2022 году внешнеторговый оборот Якутии увеличился на более чем 28% по сравнению с показателем прошлого года. Экспорт увеличился на более чем 31%. Наибольший рост деловых контактов отмечается с КНР.

Предприятия республики расширили географию закупок, определили новых поставщиков техники и оборудования, готовой продукции как в Китае, так и в ряде других стран, например Турции и Вьетнаме.

Напомним, что в марте 2022 года по поручению главы республики Айсена Николаева создана оперативная группа по импортозамещению, которая помогает предприятиям в поиске альтернативных поставщиков, определении логистических схем поставок, установлении контактов между импортерами и поставщиками.

За это время порядка 40 обращений от предприятий республики уже отработано — предприятиям помогли заместить технологическое оборудование, запасные части и материалы на аналоги российского производства и стран, не вводивших ограничения на поставку продукции в Россию.

Предприятия также могут получить помощь с реализацией товаров на электронных торговых площадках, бесплатные консультации от Центра поддержки экспорта Якутии по мерам государственной поддержки бизнеса и переориентации на страны азиатского региона.