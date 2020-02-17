Предприятия Якутии могут получить до 1 млн рублей на одного сотрудника

На заседании правительства Республики Саха (Якутия) принято постановление об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов.

Настоящий порядок регламентирует предоставление субсидии, а также определяет перечень мер поддержки, из числа которых работодателем по согласованию с Госкомитетом РС(Я) по занятости населения определяются меры поддержки, предоставляемые работникам, привлеченным в рамках реализации программы для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации.

Субсидия предоставляется работодателю, прошедшему отбор в установленном порядке, в размере 1 000 000 рублей на одного работника из средств государственного бюджета РС(Я), в том числе включая средства федерального бюджета, предоставляемые региональному бюджету.

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» госпрограммы РС(Я) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», предусмотрено всего 81 млн руб., в том числе из средств регионального бюджета — 5 млн 880 тыс. рублей, из средств федерального бюджета — 75 млн 120 тыс. рублей.

В рамках данной программы для работы в предприятиях, ведущих деятельность на территории Якутии, по долгосрочному трудовому контракту планируется привлечь в 2020 году 21 работника, в 2021 году – 30 работников, 2022 году – 30 работников. Специалисты из других субъектов России будут отбираться по критерию приоритетности.