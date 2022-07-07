Предприятия начали принимать жалобы через приложение «Госуслуги. Решаем вместе»

«Водоканал» и ГУП «ЖКХ» начали принимать жалобы через приложение.

Крупные ресурсоснабжающие и обслуживание организации Якутии подключились к сервису «Госуслуги. Решаем вместе», передает ЦУР Якутии.

Теперь АО «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», Фонд капитального ремонта РС(Я), МУП «Жатайтеплосеть», регоператор «Переработчик» Нерюнгринского района и другие принимают жалобы через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

«Госуслуги. Решаем вместе» — приложение, через которое можно быстро отправить сообщение в органы государственной власти или обслуживающее предприятие. Вы описываете проблему и по возможности прикладываете фото. Далее специалисты ЦУР Якутии передают обращение в ответственный орган власти или предприятие. Вам приходит ответ на ваше обращение.

Вы можете оценить проделанную работу, ответ ведомства или организации. При вашей низкой оценке ваше обращение уйдет на повторное рассмотрение.

Мобильное приложение можно скачать в AppStore и Google Play. ЦУР Якутии планомерно наращивает количество организаций, которые подключены к приложению «Госуслуги. Решаем вместе», теперь их насчитывается 1648.

