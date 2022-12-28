Предприятия на фестивале «Зима начинается с Якутии» заработали более 30 млн

Более 30 млн рублей заработали предприятия республики во время фестиваля «Зима начинается с Якутии»

Об этом сообщил генеральный директор Агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов на заседании Координационного совета по туризму при правительстве республики.

«Например, по итогам проведения выставки — ярмарки «Сделано в Якутии» общая выручка предпринимателей — участников составила – 325 тыс. рублей, сумма проданных гастрономических сетов в рамках «Вкус Якутии» составила более 2 млн. рублей, гостиницы выручили более 9 млн. рублей»,– сообщил Дмитрий Громов и подчеркнул, что «каждый вложенный в фестиваль рубль принес предприятиям Якутии 40 рублей выручки».

Как ранее отмечала председатель Национальной ассоциации рестораторов и отельеров «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Тымырова, за последние годы товарооборот в сфере общественного питания и ресторанов региона вырос на 12%, в том числе благодаря таким мероприятиям как фестиваль «Вкус Якутии».

«Рестораторы стали активно использовать местную продукцию. «Вкус Якутии» стал драйвером развития и поддержки местного товаропроизводителя, в том числе изготовителей посуды, изделий народных художественных промыслов, якутских ножей. За девять лет проведения фестиваля заметно вырос профессионализм якутских поваров и сейчас они готовы конкурировать по качеству приготовления с российскими рестораторами. По оценке Федерации рестораторов России Якутия – это один из единственных регионов, который сейчас может претендовать на гастротуризм», – подчеркнула Татьяна Тымырова.