Предприятие «зажало» работникам зарплату

Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «СУ-888» имеет задолженность по оплате труда перед 52 работниками в сумме свыше 2,9 млн. рублей.

При этом заработная плата работникам организации не выплачивалась в течение длительного периода времени при наличии возможности осуществлять все необходимые выплаты, имеющиеся на счетах денежные средства, направлялись на иные цели.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

В целях погашения задолженности по оплате труда прокуратурой города в адрес генерального директора общества внесено представление, в интересах граждан направлены заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы.

Погашение задолженности по оплате труда и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.