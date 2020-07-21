21.07.2020
09:52
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Происшествия

Предприятие «зажало» работникам зарплату

Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «СУ-888» имеет задолженность по оплате труда перед 52 работниками в сумме свыше 2,9 млн. рублей.

При этом заработная плата работникам организации не выплачивалась в течение длительного периода времени при наличии возможности осуществлять все необходимые выплаты, имеющиеся на счетах денежные средства, направлялись на иные цели.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. 

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

В целях погашения задолженности по оплате труда прокуратурой города в адрес генерального директора общества внесено представление, в интересах граждан направлены заявления в суд о взыскании невыплаченной заработной платы. 

Погашение задолженности по оплате труда и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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