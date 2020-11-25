Предпринимателю назначен штраф на 600 тысяч

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор по уголовному делу о незаконной погрузочно-разгрузочной деятельности горюче-смазочных материалов.

Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном и особо крупных размерах).

В суде установлено, что подсудимый, не имея соответствующей лицензии, в период с 2013 г по 2018 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по погрузочно-разгрузочной деятельности горюче-смазочных материалов на самовольно организованном пункте перевалки опасных грузов на станциях Нижний Бестях и Кердем. В результате осуществления незаконной деятельности он получил доход в особо крупном размере.

Осужденному с учетом обстоятельств уголовного дела и позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.