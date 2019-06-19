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19 июня 2019, 16:16
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Предпринимателям рассказали о национальных проектах

В коворкинг-центре Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прошла информационная встреча с предпринимателями, где представители «Единой России», сторонники партии и министерства предпринимательства рассказали о реализации национального проекта  Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Александр Ильин, первый заместитель руководителя исполкома ЯРО «Единой России» напомнил о том, что депутаты от партии будут вести контроль за реализацией национальных проектов. Из народных депутатов за национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» закреплены Родион Зорин, Руслан Федотов, Павел Петров, Наталья Румянцева, Виктор Федоров.

От регионального совета сторонников Партии выступила заместитель председателя Василина Лукина. Она сказала, что будут проведены еще 11 информационных встреч с гражданами до конца сентября этого года. Каждая встреча будет посвящена отдельному проекту. Например, 26 июня в 14.00 в Доме печати пройдет встреча по Нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», куда приглашаются представители профсоюзов, специалисты предприятий по кадровой работе и все граждане, кто хотел бы узнать о ходе реализации проекта в нашей республике.

Руководитель отдела развития предпринимательства Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Айар Кириллов рассказал о реализации Нацпроекта, о том, какие целевые показатели планируется достигнуть к 2024 году. Он отметил, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна достигнуть 121 тысяч человек. 

Виктор Белостоцкий, сопредседатель Бизнес Клуба «СмартБиз», генеральный директор Групп компаний «Маген+», член регионального совета сторонников Партии: «Во встрече участвовали и начинающие, и опытные предприниматели. Многих интересует вопрос реализации законов, касающихся самозанятых граждан, ведь согласно информации Министерства предпринимательства, к 2024 будут 12 тысяч самозанятых граждан. Также многие считают, что поддержка от государства должна быть направлена, в первую очередь, в адрес предпринимателей, которые уже показали эффективность своей деятельности и могут создавать дополнительные рабочие места – на расширение производства, на масштабирование деятельности».

В ходе встречи от предпринимателей поступило более 10 предложений, которые будут направлены в адрес центрального совета сторонников партии. 

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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