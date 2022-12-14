Предприниматели Якутска сделали подарки новорожденным детям участников спецоперации

14 декабря предприниматели города Якутска провели акцию «Помощь новорожденным детям участников специальной военной операции».

Для успешной реализации проекта, в акции были вовлечены работники управ Якутска, которые составляли списки нуждающихся, а также предприниматели города.

Новорожденным детям были переданы товары первой необходимости, такие как: памперсы, детское питание, лекарства.

Инициатором и организатором социальной акции является Василий Гоца и его команда. Мероприятие было проведено в рамках III этапа конкурса Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия).