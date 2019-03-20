Предприниматели Якутска напряглись от внеплановых проверок — омбудсмен

Об этом сообщает в своем фейсбуке Айталина СОКОЛОВА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).

Она опубликовала анонимное письмо, в котором представитель малого бизнеса Якутска жалуется на заявленные внеплановые проверки. Автор письма отмечает, что боится назвать свои настоящие данные, чтобы не сочли оппозицией и не стали применять карательные меры в отношении бизнеса. Автор письма отмечает, что прием на работу мигрантов – вынужденная мера, так как местные не желают работать на грязных работах.

Напомним, что 18 марта мэр Якутска Сардаана АВКСЕНТЬЕВА дала поручение провести внеплановые проверки в транспорте, общепите и торговле, то есть тех сферах, где традиционно заняты трудовые мигранты.

Днем раньше омбудсмен заявила: