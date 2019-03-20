Предприниматели Якутска напряглись от внеплановых проверок — омбудсмен

Об этом сообщает в своем фейсбуке Айталина СОКОЛОВА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).
Она опубликовала анонимное письмо, в котором представитель малого бизнеса Якутска жалуется на заявленные внеплановые проверки. Автор письма отмечает, что боится назвать свои настоящие данные, чтобы не сочли оппозицией и не стали применять карательные меры в отношении бизнеса. Автор письма отмечает, что прием на работу мигрантов – вынужденная мера, так как местные не желают работать на грязных работах.
Напомним, что 18 марта мэр Якутска Сардаана АВКСЕНТЬЕВА дала поручение провести внеплановые проверки в транспорте, общепите и торговле, то есть тех сферах, где традиционно заняты трудовые мигранты.
Днем раньше омбудсмен заявила:
Прошу всех предпринимателей у кого есть наемные работники из стран ближнего зарубежья спокойно реагировать на проверки, поскольку на сегодняшний день это необходимая мера по выявлению незаконных мигрантов, чье пребывание на территории нашей республики порождает беззаконие.
В случае если будут нарушены ваши права прошу незамедлительно обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).