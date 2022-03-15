Предприниматели Якутии получат займы на закупку муки и сахара

В связи с повышением банковских ставок принято решение о предоставлении в ближайшее время льготных займов для предпринимателей занятых в сфере торговли по льготной ставке 8%. Банк-оператор будет выдавать льготные кредиты предпринимателям на закупку социально-значимых продуктов питания: муки, растительного масла, сахара, круп и других товаров первой необходимости в приоритетном порядке.

Данная мера поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Об этом сообщил вице-премьер республики, руководитель оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Михаил Никифоров на брифинге в режиме ВКС.

Кроме того, льготные займы будет выдавать Фонд развития предпринимательства Якутии, который также выступит поручителем по привлекаемым предпринимателями кредитам в коммерческих банках.

Главой республики Айсеном Николаевым принято решение о снижении налоговой процентной ставки для предпринимателей по упрощённой системе налогообложения, также до следующего года будет отложен имущественный налог по кадастровой стоимости.