Предприниматели Якутии оценили акселератор ISLA

2 ноября предприниматели Якутии завершают второй модуль акселератора расширенной программы развития бизнес компетенций и навыков ISLA организованный при поддержке Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Второй модуль всецело посвящен индивидуальной работе с трекером. В течение месяца участники акселератора опробовали свои модели клиентоцентричного бизнеса, развивали предпринимательское поведение путем моделирования концепций эффективного бизнеса и командообразования.

Вместе с тем, параллельно велась работа по третьему модулю акселератора «Развитие предпринимательского поведения: планирование и метрики в бизнесе», который завершится 13 ноября подведением итогов и презентацией результатов участников Акселератора.

Илья Китанин модератор акселератора ISLA в Якутии отметил, что предприниматели Якутии отличились высокой мотивацией и готовностью применять знания на практике.

Участники с нетерпением ждут новых встреч с трекерами, чтобы поделиться своими достижениями, посоветоваться, показать результат и обсудить провалившиеся гипотезы.

Татьяна Тымырова

— Я рада своему участию в акселераторе, очень нравится работа трекера – это взгляд со стороны, который направляет в нужное русло, корректирует ошибки.

Уже с третей недели применяю полученные знание в своем бизнесе, и с каждым разом открываю для себя новые инсайды. Очень помогает материал «презентаций» по пройденным темам, которые я смотрю на повторе. Часто обнаруживаю знакомые инструменты, которые, как оказалось, применяла и анализировала неправильно.

Благодаря полученным знаниям мы смогли увеличить маржу бизнеса на 6%, добавили кассу на пиковые нагрузки, что дало нам + 30% к метрикам. По ценностному предложению мы поменяли ценообразование и добавили офер на молодежь.

Яков Захаров

— Больше всего мне понравился подход трекера, так как мы с ним решали вопрос о развитии и реализации моего проекта. Из-за того, что я работаю в нескольких направлениях, при этом не имею своей команды, мне иногда трудно сформулировать этапность действий, правильно выявить потребность рынка или определить своего клиента. Трекер смог подсказать выход из ситуации.

Денис Шахтарин

— Акселератор мне нравится, посетил все лекции, кроме одной, которую пропустил из-за работы. Информация подается в доступном ключе, понятные презентации и профессиональные спикеры. Для меня был особо полезен тот факт, что основные темы лекций ориентированы на продажи, затрагивают ресторанный бизнес и работу в секторе B2B.

Любовь Бессонова

— Я очень довольна участием в акселераторе. С трекером мы работаем еженедельно, я получила настоящий толчок в бизнесе. В начале каждой недели ставим цели, а по итогу разбираем результат. У меня большие ожидания от акселератора, очень надеюсь они оправдаются.

Напоминаем, что ISLA (International Soft Landing Accelerator) – помогает предпринимателям выходить на новые рынки внутри страны и за её пределами, используя современные международные образовательные программы, экспертизу, smart-инвестиционную поддержку и сотрудничество с партнерами в других странах.

Программа направлена на развитие предпринимательских компетенций участников. Особенностью программы является акцент на развитие предпринимательских моделей поведения наряду с техническими инструментами развития бизнеса. Работа с участниками построена на «обучении через действия» для отработки практических навыков, роста и развития бизнеса.