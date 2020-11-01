01.11.2020
10:59
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Экономика

Предприниматели Якутии оценили акселератор ISLA

2 ноября предприниматели Якутии завершают второй модуль акселератора расширенной программы развития бизнес компетенций и навыков ISLA организованный при поддержке Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Второй модуль всецело посвящен индивидуальной работе с трекером. В течение месяца участники акселератора опробовали свои модели клиентоцентричного бизнеса, развивали предпринимательское поведение путем моделирования концепций эффективного бизнеса и командообразования.

Вместе с тем, параллельно велась работа по третьему модулю акселератора «Развитие предпринимательского поведения: планирование и метрики в бизнесе», который завершится 13 ноября подведением итогов и презентацией результатов участников Акселератора.

Илья Китанин модератор акселератора ISLA в Якутии отметил, что предприниматели Якутии отличились высокой мотивацией и готовностью применять знания на практике.

Участники с нетерпением ждут новых встреч с трекерами, чтобы поделиться своими достижениями, посоветоваться, показать результат и обсудить провалившиеся гипотезы.

Татьяна Тымырова

Я рада своему участию в акселераторе, очень нравится работа трекера это взгляд со стороны, который направляет в нужное русло, корректирует ошибки.

Уже с третей недели применяю полученные знание в своем бизнесе, и с каждым разом открываю для себя новые инсайды. Очень помогает материал «презентаций» по пройденным темам, которые я смотрю на повторе.  Часто обнаруживаю знакомые инструменты, которые, как оказалось, применяла и анализировала неправильно.

Благодаря полученным знаниям мы смогли увеличить маржу бизнеса на 6%, добавили кассу на пиковые нагрузки, что дало нам + 30% к метрикам. По ценностному предложению мы поменяли ценообразование и добавили офер на молодежь.

Яков Захаров

 Больше всего мне понравился подход трекера, так как мы с ним решали вопрос о развитии и реализации моего проекта. Из-за того, что я работаю в нескольких направлениях, при этом не имею своей команды, мне иногда трудно сформулировать этапность действий, правильно выявить потребность рынка или определить своего клиента. Трекер смог подсказать выход из ситуации.

Денис Шахтарин

Акселератор мне нравится, посетил все лекции, кроме одной, которую пропустил из-за работы. Информация подается в доступном ключе, понятные презентации и профессиональные спикеры. Для меня был особо полезен тот факт, что основные темы лекций ориентированы на продажи, затрагивают ресторанный бизнес и работу в секторе B2B.

Любовь Бессонова

Я очень довольна участием в акселераторе. С трекером мы работаем еженедельно, я получила настоящий толчок в бизнесе. В начале каждой недели ставим цели, а по итогу разбираем результат. У меня большие ожидания от акселератора, очень надеюсь они оправдаются.

Напоминаем, что ISLA (International Soft Landing Accelerator) – помогает предпринимателям выходить на новые рынки внутри страны и за её пределами, используя современные международные образовательные программы, экспертизу, smart-инвестиционную поддержку и сотрудничество с партнерами в других странах.

Программа направлена на развитие предпринимательских компетенций участников. Особенностью программы является акцент на развитие предпринимательских моделей поведения наряду с техническими инструментами развития бизнеса. Работа с участниками построена на «обучении через действия» для отработки практических навыков, роста и развития бизнеса.

Фото: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
Источник: ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес»
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