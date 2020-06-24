Предприниматели Якутии о налоге для самозанятых

С 1 июля 2020 года на территории Якутии начнет действовать новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который в народе называют налогом для самозанятых.

В новом разделе «Самозанятые» портала Малого и среднего предпринимательства Якутии можно найти информации о налоге на профессиональный доход, пошаговую инструкцию для регистрации в приложении «Мой налог», ознакомиться с преференциями самозанятых и найти ответы на часто задаваемые вопросы о самозанятости.

Свое мнение по поводу нового налогового режима высказали предприниматели Якутии:

— «Появилась прекрасная возможность выйти из тени. Теперь можно стать самозанятым. Плюсов очень много и практически никакой отчётности. Раз в месяц нужно будет платить 4% от полученных доходов, зато взамен возможность получать официальную помощь от государства в виде субсидий, кредитоваться в банках, купить квартиру по ипотеке. Ведь теперь вы станете официально предпринимателем. А в дальнейшем можно и открыть настоящее своё дело. Это ли не круто? Многие прячутся в тени, но настало время официально заявить о себе. У нас в Нерюнгри очень много талантливых людей со своими идеями и мечтами изменить свое будущее. Так вот это — именно такой шанс», — владелец мастерской лазерной резки «Neru rezka» и столярного цеха «Neru wood» Владимир СТОЛЯРОВ.

— «В прошлом году я перекрасила свой старый шкаф, и мне очень понравилось, что я дала ему вторую жизнь. Затем прошла обучение на мастер-классах и онлайн-курсах. Потом бесплатно красила друзьям и родственникам кухонные гарнитуры, комоды, двери и реставрировала фурнитуру. Меня это очень увлекло, тут же заработало сарафанное радио и начали поступать платные заказы. В этот период я стала дистанционным резидентом бизнес-инкубатора г. Якутска и в марте этого года планировала зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы выполнять заказы по договорам, но пандемия внесла свои коррективы. Вопрос регистрации из-за необходимости оплаты страховых взносов и сдачи отчётности был отложен на неопределенный период. Поэтому я очень обрадовалась, что в Якутии с 1 июля появляется налог для самозанятых. Наконец-то я смогу оказывать услуги декорации юридическим лицам и полностью легально вести свой начинающий бизнес. Все, что я изучила по новому налогу, понятно и просто. Надеюсь, так же будет и на практике. Считаю, что «самозанятые», полностью приравненные к предпринимателям — это отличное решение для творческих профессий, как моя», — начинающий декоратор мебели Инна НОВГОРОДОВА.

— «Я занимаюсь бизнесом более 12 лет. Мы профессионально занимались фотосъемками и дизайном, поэтому наши работы заметили и посыпались заказы. А в 2008 году на нас вышла компания «Золото Якутии» и чтобы получить заказ мы открыли ООО «Творческая объединение «Павлов и Павлов». Тогда мы и не предполагали, какая большая ответственность придёт за этим. Для команды из двух человек, которые оказывают услуги было очень сложно сдавать отчеты, вносить социальные и пенсионные взносы, оплачивать налог по УСН и «Вмененку», а за каждое опоздание нам начисляли пени. Поэтому мы закрыли ООО и с 2012 года я зарегистрировался в качестве ИП. Сейчас, когда появился налог на самозанятых с 4% и без всей этой бумажной волокиты, я думаю, что начал бы свой бизнес именно с этого режима. Меня больше привлекает не сама ставка налога, а то, что можно открывать свои счета, принимать оплату кредиткой, работать с терминалом, заключать договора — все блага ИП, но с минимальной отчетностью и процентной ставкой», — фотограф и видеооператор, основатель творческой платформы «Пространство» Алексей ПАВЛОВ.

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