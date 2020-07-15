Предприниматели смогут получить еще одну выплату от государства

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Субсидию для проведения мероприятий по профилактике COVID-19 смогут получить ряд отраслей с 15 июля.

Правительство Российской Федерации постановлением от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», утвердило новые меры поддержки бизнеса.

Согласно правилам, субсидия будет предоставляться единовременной выплатой для частичной компенсации затрат индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии определяется как сумма средств на расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6500 рублей на количество работников в мае 2020 года. Количество работников получателя субсидии определяется ФНС России на основании полученных от ПФР данных из отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах» за май 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15000 рублей.

Право на субсидию предоставляется представителям малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в таких сферах, как:

• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93);

• деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04);

• деятельность санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4);

• деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55);

• деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56);

• ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95);

• стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);

• предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);

• образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41);

• предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91).

Коды ОКВЭД, указанные в перечне, должны содержаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП как основные по состоянию на 10 июня 2020 года. Также у получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 года должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления). Все условия получения субсидии изложены в Постановлении № 976.

Право на субсидию также предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям.

Для получения субсидии необходимо представить заявление в налоговый орган по месту учета по ТКС, почте, через Личный кабинет юридического лица или Личный кабинет индивидуального предпринимателя или лично через специально установленные боксы в период с 15 июля по 15 августа 2020 года (включительно). Форма заявки также утверждена постановлением Правительства № 976.