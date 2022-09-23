Предприниматели подарили жителям Якутска необычную велосипедную парковку

Предприниматели из Якутска Виктор Гуляев и Владимир Григоров создали необычную велосипедную парковку и подарили ее жителям дома по ул. Чернышевского 4/1, где проводился капитальный ремонт многоквартирного дома.

Как отметили инициаторы проекта, в первую очередь они обратили внимание на то, что сейчас в городе наблюдается высокий спрос на парковки, и что со стороны Окружной администрации города Якутска ведется активная работа по созданию парковочных мест для велосипедов.

«Идея появилась, когда мы увидели, что весь подъезд и ограда многоквартирного дома усыпаны велосипедами. Мы обсудили проблему с жильцами дома, и они «на ура» поддержали нашу идею. Парковка сделана полностью из металла и окрашена автомобильной краской», — рассказал Виктор Гуляев.

Предприниматели также сообщили о своей готовности подарить городу еще 5 парковок весной. Велосипедные парковки будут необычными, креативными, не похожими друг на друга.

«Каждая наша парковка должна быть обязательно полезной и, конечно же, красивой. Мы сами строители, поэтому знаем, как все делать. По нашей просьбе Департамент по работе с территориями администрации Якутска сформирует и предоставит список из пяти домов или общественных пространств, где есть потребность в установке велопарковок», — сказал Виктор Гуляев, директор строительной компании ООО «Жемчужина».

Инициаторы проекта Виктор Гуляев и Владимир Григоров призывают горожан, в частности предпринимателей, не оставаться в стороне и по мере возможности украшать свой город.

«Мы за прекрасное и активную жизненную позицию! Давайте все вместе украшать Якутск – наш общий дом», — призвали предприниматели.