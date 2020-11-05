Предприниматели из Якутии приняли участие в крупной выставке в Китае

Сегодня, 5 ноября, в Шанхае открылась третья международная китайская выставка импортных товаров и услуг. Организаторами выставки являются Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.

В рамках выставки при содействии Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) организована экспозиция товаров и услуг экспортно-ориентированных предприятий Якутии — ООО «Якутские сувениры», ООО «Саха Таас», ФАПК «Туймаада», ООО «Сэйбиэм», ИП Пестерева Э.В. (турбаза «Земляничка»).

В день открытия выставки экспозицию Республики Саха (Якутия) посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов.

Глава российской дипмиссии заинтересовался продукцией, представленной на якутском стенде, отметил потенциал для выхода на китайский рынок.

Продукция якутских предприятий будет представлена вниманию посетителей выставки до 10 ноября.

Также в рамках участия Республики Саха (Якутия) в третьей Китайской международной импортной выставке в Шанхае (CIIE) представитель Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Степан Андреев выступит основным докладчиком на Международный форум по развитию культурного туризма и индустрии здравоохранения, который пройдет 7 ноября 2020 года.

Справочно:

Международная китайская выставка импортных товаров и услуг проводится с 2018 года в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и представляет возможности для товаропроизводителей из разных стран мира продвигать продукцию на рынок Китая, который занимает второе место в мире по импорту и потреблению. В настоящий момент Китай вступил в новую стадию развития, когда непрерывно расширяется потребность в импортных товарах. По оценкам экспертов в ближайшие пять лет Китай будет импортировать товары и услуги на сумму 10 трлн. долларов США, открывая возможности для предприятий из самых разных стран поставлять свои товары в Китай.

Каждой стране-участнице на общей выставочной площади в 30000 кв. м. предоставляется участок для комплексной презентации страны в области развития торговли и инвестиций, в том числе торговле товарами и услугами, а также достижений развития промышленности, туризма. На выставке принимают участие предприятия из более чем 100 стран.