Предприниматели инициировали капитальный ремонт дороги в Якутске

29 декабря глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев и генеральный директор ООО «КопирТехСервис» Александр Никифоров подписали акт безвозмездной передачи проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт переулка Вилюйский на участке от улицы Лермонтова до Объездного шоссе» между Окружной администрацией города Якутска и Обществом с ограниченной ответственностью «КопирТехСервис».

Сильное заболачивание из года в год приводит к непроходимости транспортных средств в данном участке. В 2017 году впервые возникла идея капитального ремонта дороги. В виду обстоятельств, связанных с пандемией, работа по проектированию капитального ремонта дороги задержалась. Об этом рассказал генеральный директор ООО «КопирТехСервис» Александр Никифоров.

«Предприниматели должны не только извлекать выгоду от населенного пункта, в котором живут и работают, но и облагораживать, помогать городу в его развитии. Думаю, наш проект послужит примером для других. С желающими мы можем поделиться опытом», — отметил Александр Никифоров.

По словам главы города Евгения Григорьева, это беспрецедентный случай, когда предприниматели инициируют важный для горожан проект капитального ремонта дороги.

«Уверен, не только со стороны Окружной администрации, но и со стороны горожан проект капитального ремонта будет высоко оценен. Мы убедились, что при желании можно реализовать сложные по структуре начинания. В рамках взаимодействия с ресурсоснабжающими предприятиями, проблемы будут устранены», — подчеркнул глава.

Проект «Капитальный ремонт переулка Вилюйский на участке от улицы Лермонтова до Объездного шоссе» разработан предприятием ООО СВСК «Техстрой», директор Сергей Брызгалов.

По информации Сергея Брызгалова, в этом году предприятием спроектировано более 200 километров дороги с асфальтовым покрытием по всей России.

«Данный участок дороги проектировали в штатном режиме. Отрадно, что мы также внесли свою лепту в благоустройство родного города», — отметил директор ООО СВСК «Техстрой».

Руководитель Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска Северина Архипова проинформировала, что капитальный ремонт данного участка начнется в 2022 году и завершится в 2023 году.

«В январе 2022 года начнется первый этап проекта – направление проектно-сметной документации на госэкспертизу. При получении положительного заключения государственной экспертизы будет объявлен аукцион», — сообщила Северина Архипова.