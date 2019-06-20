Предприниматели готовятся к Ысыаху Туймаады

В Большом зале Окружной администрации города Якутска 20 июня состоялось расширенное совещание по организации торговли и горячего питания во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» в местности Ус Хатын.

Встреча прошла под руководством заместителя главы ГО «город Якутск» Павла Кириллина с участием руководителей и представителей Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта и Административной комиссии города, отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я), МУ МВД России «Якутское», ОГИБДД МУ МВД России «Якутское», Управления Роспотребнадзора по РС(Я), Департамента ветеринарии РС(Я).

Присутствовали более 120 предпринимателей столицы, которые будут продавать свою продукцию в местности «Ус Хатын» 29 и 30 июня во время празднования национального праздника «Ысыах Туймаады». Всем участникам вручили памятку«Положение об устройстве и содержании объектов общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами», где подробно описаны права и обязательства владельцев и работников объектов торговли и общепита.

Во вступительном слове Павел Кириллин подчеркнул, что ежегодно на главный национальный праздник приезжает много гостей из разных районов республики, регионов России и зарубежных стран ипризвал собравшихся приложить усилия для проведения праздника на высоком организационном уровне.

По словам главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Аины Прокопьевой, предприниматели организующие пункты общественного питания в местности Ус Хатын обязаны соблюдатьсанитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01, требования к перевозке автотранспортом пищевой продукции, о мерах по профилактике инфекционных заболеваний, и о недопустимости реализации продукции домашнего приготовления.

Государственный инспектор Департамента ветеринарии РС(Я) Иван Скрябин отметил важность проверки сопроводительных документов на продукцию животного и растительного происхождения.

Начальник ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) Ким Верховцев рассказал о мерах по пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе по нераспространению открытого огня, огнеупорной пропитке строений, наличия огнетушителей и лопат, соблюдения противопожарных разрывов для проезда пожарной техники.

Председатель Административной комиссии города Феликс Антонов прониформировал собравшихся о мерах, которые будут предприняты совместно с контрольными органами в отношении участников несанкционированной торговли.

Заместитель начальника городской полиции Николай Тастыгин в своем выступлении рассказал об общей тенденции по снижению количества совершаемых правонарушений во время празднования Ысыаха Туймаады, но призвал собравшихся не терять бдительность. Наибольшее количество краж совершается во время обряда встречи солнца. Во время проведения массовых мероприятий запрещено проносить с собой оружие, в том числе травматическое, даже при наличии разрешения на ношение, также запрещено иметь при себе холодное оружие.

Начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Светлана Василенко дала разъяснения по графику подвоза продукции, так как на территории действует строгий пропускной режим, а также призвала предпринимателей неукоснительно соблюдать требования контрольных органов в сфере организации торговли и общественного питания.