Предприниматели Чурапчинского улуса активно участвуют в программах грантовой поддержки

В Чурапчинском улусе на получение муниципальных грантов подано 55 заявок. Все документы прошли проверку и направлены на рассмотрение улусной комиссии.

«В этом году муниципалитетом предусмотрено 6 млн. рублей в качестве грантовой помощи. Эти средства, в основном, могут быть использованы грантополучателями на приобретение ими сельскохозяйственной техники, КРС и лошадей, в строительстве хотонов, летников, изгородей», — рассказал глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Отметим, что на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования примерно будет направлено до 1 млн. рублей, на строительстве объектов — до 500 тысяч рублей, на изгороди — до 100 тысяч рублей, на покупку коров и лошадей — до 300 тысяч рублей. Грантополучатели эти средства обязаны использовать по целевому назначению до 25 ноября. Целевое назначение средств грантов строго контролируются.

Большую помощь для грантополучателей оказало Агентство по развитию сельских территорий района. Специалисты Агентства оказывают помощь и поддержку в участии товаропроизводителей сельского хозяйства в различных конкурсах на получение грантов, консультирую по разным юридическим и экономическим вопросам, помогают в сборе документов. Из всех поступивших заявок помощь оказана 32 предпринимателям в составлении бизнес-планов.

Кроме того, от Чурапчинского улуса подано пока три заявки на получение федеральных грантов. На данный момент идет подготовка ряда документов от сельхозпроизводителей. Результаты будут известны в начале июня в Министерстве сельского хозяйства республики.