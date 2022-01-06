Предотвратить ЧС в храмах и церквях

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутск в Рождественский сочельник провели ряд профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения.

Мероприятия призваны предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в храмах и церквях.

В ходе работы инспекторы государственного пожарного надзора провели со священнослужителями и прихожанами противопожарные инструктажи, указали на возможные нарушения правил пожарной безопасности, а также наглядно продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем и напомнили о том, что в период нахождения в храмах большого количества людей меры пожарной безопасности должны быть усилены.

«Подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний в области пожарной безопасности в религиозных учреждениях, и предотвращение нежелательных последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметил Альберт Никифоров, старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутск.