06.01.2022
11:26
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Праздники

Предотвратить ЧС в храмах и церквях

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутск в Рождественский сочельник провели ряд профилактических мероприятий на объектах религиозного назначения.

Мероприятия призваны предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации в храмах и церквях.

В ходе работы инспекторы государственного пожарного надзора провели со священнослужителями и прихожанами противопожарные инструктажи, указали на возможные нарушения правил пожарной безопасности, а также наглядно продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем и напомнили о том, что в период нахождения в храмах большого количества людей меры пожарной безопасности должны быть усилены.

 «Подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний в области пожарной безопасности в религиозных учреждениях, и предотвращение нежелательных последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметил Альберт Никифоров, старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутск.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Зинаида Дьяконова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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