Предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории Якутии: рассказ Николая Находкина – часть 3

Необходимость комплексных исследований для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Якутии: рассказ Николая Находкина – часть 3

Третья часть рассказа ученого, спасателя, автора книг и путешественника Николая Находкина расскажет о дилемме нынешнего состояния отношений к чрезвычайным ситуациям в России. Для труднодоступной, обширной и суровой территории нашей республики риск возникновения ЧС велик как нигде. На кону жизни людей, сельскохозяйственных животных, дорогостоящих объектов инфраструктуры республики, которые бесценны. С другой стороны, отсутствие полноценного комплексного прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, которое требует значительных затрат. К сожалению, события последних лет показали, что необходимость таких исследований по прогнозу ЧС существует, и реальный выхлоп мог бы сэкономить значительные средства и ресурсы. Зрители воочию могут убедиться в этом на объективных примерах и аргументах, узнать на конкретных кейсах, рассказанных исследователем, что происходит вокруг этой ситуации.

Освоение Арктики потребует значительного присутствия человека и дорогостоящей инфраструктуры вокруг него в экстремальных условиях Крайнего Севера России, что неминуемо приведет к системной работе, начать которую нужно сейчас, заблаговременно, наработав свои подходы и институты снижения возникновения чрезвычайных ситуаций в Якутии.

Справка:Находкин Николай Александрович родился в 1958 г. в с. Марха Ленинского района ЯАССР, кандидат биологических наук, Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Почетный полярник России, эколог.

Ученый. 13 лет с 1980 по 1993 гг. работал в Институте биологии СО РАН. Первым из саха защитил кандидатскую работу по специальности «экология». В 1988 году создал Общественный экологический центр, который впервые вскрыл правду о проводимых в Якутии мирных атомных взрывах. Автор полевого справочника «Птицы Якутии».

Дипломат. 13 лет с 1993 по 2006 гг. — первый исполнительный директор международной организации губернаторов Северный Форум в г. Якутске. За этот период количество членов СФ возросло от 12 до 23 регионов. Организовал первую в истории циркумполярную экспедицию в 1994 г. Северный Форум получил аккредитацию в ООН, а президент РС(Я) М.Е. Николаев стал председателем Северног Форума.

Спасатель. 12 лет с 2007 по 2019 гг. в Службе спасения РС(Я), с 2010 г. начальник Службы спасения Якутии. При нем Служба четырежды признавалась лучшей в ДФО. Председатель Совета Якутского отделения Российского союза спасателей. Награжден государственными и ведомственными наградами МЧС: почетным знаком «За заслуги», медалью «За отличие в ликвидации ЧС» и многими другими.

Изобретатель. Трижды Лауреат Премии МЧС России по инновациям «Есть идея» (2012, 2016, 2019 гг.). Обладатель Золотой (2012 г) и Серебряной (2016 г) медалей Международного салона «Комплексная безопасность». Автор двух Патентов РФ на изобретение спасательных технологий. Резидент «Сколково» и «Технопарка «Якутия».

Путешественник. Лауреат Премии Русского географического общества (2016). Финалист премии РГО в номинации «Экспедиция» (2016). Впервые в мире с командой прошел речным путем из бассейна Тихого океана в Северный Ледовитый океан. Впервые в мире с командой на надувных судах дошел до островов Большой Ляховский (2020 г.), Малый Ляховский, Земля Бунге, Фадеевский и Новая Сибирь в Северном Ледовитом океане (2022 г.).

Автор книг: «Современные технологии для жителей Севера», «Спасатели Якутии», «Записки начальника Службы спасения Якутии» и др., многих статей. Со дня основания в 2001 году по настоящее время член редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии».

Сейчас генеральный директор ООО «Безопасная Арктика» и представитель ВНИИ ГО ЧС (ФЦ) МЧС РФ в Якутии.

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