28.12.2019
14:21
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Экономика

В Сахабулте предновогодняя скидка — 30% на все!

Отличная новость!!! 😍
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Предновогодняя СКИДКА 👏👏👏, ТОЛЬКО 28 и 29 декабря -30% на все товары производства Сахабулт 🎄👏🤗😍❄
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Только 2 дня!!!! 👏👏👏 .
Роскошные подарки с 30% выгодой!!!
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Источник: https://www.instagram.com/p/B6ksq5yoawW/
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