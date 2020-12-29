Предновогодние дела депутата Сергея Черныха

Депутат Якутской городской Думы Сергей Черных канун Нового года понимает по-своему: это работа в колл-центре, автоволонтерство, подарок ребенку и встреча с ветеранами.

Так в преддверии волшебных праздников депутат решил порадовать приятными сюрпризами жителей Тулагино-Кильдямского наслега и Кангаласс.

В первую очередь, Дед Мороз с сотрудниками компании навестил Уруйдаану Сотникову, ученицу 11 класса Тулагинской школы. Уруйдаана, призер олимпиад, гордость школы, загадала желание: «Получить в подарок книгу «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса». В дополнение к подарку компания передала ей планшет для учебы.

В этот же день состоялась встреча Сергея Черных с Советами ветеранов Тулагино и Кангаласс, сотрудниками клубов «Родник» с. Кильдямцы, «Тусулгэ» Тулагино и администрацией наслега, которые получили от него новогодние подарки.

В помощь Волонтерскому центру партии, депутат поработал в качестве сотрудника колл-центра Якутской городской больницы №2, где принимал заявки от пациентов больницы. Успел поработать и в качестве автоволонтера с врачами больницы, объездив заявки по Гагаринскому округу.

Таким образом Сергей Черных, руководитель фракции «Единая Россия» Якутской городской Думы (и директор компании «СибОйл»)выказал благодарность медикам, работающим на передовой борьбы с пандемией, встретился в теплом кругу с ветеранами и горожанами.