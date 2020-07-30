Предметный разговор Галины Данчиковой с жителями Тикси

Во вторник, 28 июля, жители поселка Тикси Булунского района были в зоне повышенного внимания.

В этот день секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен НИКОЛАЕВ обсудил в режиме ВКС на заседании Президиума Совета по Арктике и морской деятельности при главе РС(Я) Комплексный план развития административного центра — поселка Тикси до 2025 года.

Практически одновременно депутат Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА вела из Москвы по телефону прием граждан, которые живут в отдаленном заполярном поселке.

Повышение качества жизни людей в Арктике, что поставил во главу угла Айсен Николаев при обсуждении стратегических вопросов развития особой арктической территории, имеющей высокий потенциал, стало лейтмотивом и разговора депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой с тиксинцами, которые конкретно говорили, что сегодня для них очень важно и нужно.

Поселок Тикси, исторически связанный с освоением Арктики и Северного морского пути, является стратегическим опорным пунктом не только Якутии, но и Северо-Востока России. Вот почему создание комфортных условий для проживающих здесь людей является главной целью Комплексного плана развития территории. Ее можно достичь, развивая социальную инфраструктуру, энергоэффективную составляющую северного края, морской порт Тикси, известный в советское время как крупнейший грузоперевалочный центр, откуда топливо, продовольствие и другие народно-хозяйственные грузы доставлялись на полярные станции и расположенные на побережье моря Лаптевых и Северного Ледовитого океана населенные пункты.

Сегодня арктический поселок испытывает трудности, связанные с транспортной доступностью, отсутствием прямого воздушного сообщения Тикси-Москва, которое нерентабельно из-за низкой загруженности, высокими авиатарифами на пассажирские перевозки Тикси-Якутск, обустройством зимников, составляющих порядка двух тысяч километров. К ним относится дорога из районного центра в село Кюсюр протяженностью около трехсот километров, пробивать которую по тундре, минуя перевал, муниципальные власти в последнее время не могут из-за нехватки средств, направляемых из республиканского дорожного фонда. В заполярном поселке и отдаленных населенных пунктах района не хватает врачей и медперсонала, что, конечно же, отражается не в лучшую сторону на качестве жизни северян.

По итогам приема граждан Галина Данчикова отметила, что поставленные жителями Булунского района вопросы созвучны с национальными целями России, которые определил на период до 2030 года в июльском указе президент РФ Владимир ПУТИН. Документ направлен на прорывное развитие страны, обеспечение здоровья и благополучие людей, рост населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания. Он предполагает конкретный план действий, в рамках которого состоявшийся с тиксинцами предметный разговор парламентарий продолжит с федеральными и республиканскими министерствами и ведомствами. В их адрес уже направляются депутатские запросы и предложения, требующие решения.