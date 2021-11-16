Предложения Якутии учтены при внесении изменений в Водный кодекс РФ 🌊

8 ноября 2021 года в Государственную Думу Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации» в части обеспечения реализации полномочий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов, которым предлагается, в том числе урегулировать проблему с зонами затопления и подтопления.

Законопроект предусматривает, что зоны затопления и подтопления будут устанавливаться Правительством республики с участием органов местного самоуправления в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями инженерной защиты. К таким сооружениям, согласно законопроекту, будут относиться водоограждающие дамбы, берегоукрепительные и другие сооружения, предназначенные для защиты от затоплений, а также искусственные повышения поверхности территорий и устройство свайного фундамента.

Законопроект предлагает установить, что в границах зон затопления и подтопления запрещается строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных инженерной защитой территорий и объектов от негативного воздействия вод. При этом инженерная защита обеспечивается органами государственной власти, местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами, правообладателями земельных участков.

«Таким образом, принятие законопроекта позволит разрешить проблему, связанную с зонами затопления и подтопления, затрагивающую многих жителей республики, которые в настоящее время не могут построить свои дома, на ранее выданных земельных участках. Ранее Правительством и Парламентом республики предлагалось внести соответствующие изменения в Водный кодекс РФ. Отмечу, что для получения разрешения на строительство правообладателям земельных участков, входящих в зоны подтопления и затопления необходимо будет провести работу по обеспечению инженерной защиты в части искусственного повышения территории либо установки свайного поля. Отрадно, что предложения республики услышаны», — сообщил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев.

Так по информации Правительства Республики Саха (Якутия), из 123 населенных пунктов Республики, на территории которых установлены границы зон затопления, в 96 требуется строительство защитных сооружений, 27 населенных пунктов необходимо переносить на незатапливаемую территорию.

Проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о поддержке данного законопроекта будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.