Предложения стратегической сессии войдут в стратегию развития Саханефтегазсбыта

«Мы с вами идем в ногу со временем, ищем, находим, внедряем новые подходы в работе, занимаемся импортозамещением», — заявил гендиректор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ, приветствуя участников Стратегической сессии, которая прошла 28 октября и была посвящена формированию стратегии развития АО до 2027 года.

«Новая стратегия должна способствовать повышению эффективности деятельности Общества и определить наши стратегические цели», — подчеркнул он. По словам Виктора Лебедева, одними из главных событий этого года стали подписание ряда документов по привлечению инвесторов для модернизации нефтебазового хозяйства Общества на Санкт-Петербургском экономическом форуме и Экономическом форуме во Владивостоке. Он констатировал, что 85% нефтебаз не соответствуют современным требованиям и нормам. В результате подписания концессионного соглашения будут модернизованы 4 нефтебазы на сумму 5,5 млрд. руб.

По мнению гендиректора «Саханефтегазсбыта», при формировании новой стратегии на 2023-2027 годы, необходимо учитывать положения Стратегии социально-экономического развития РС(Я) до 2032 года и Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я). Кроме того, важно обратить особое внимание на геополитическую обстановку, которая складывается в пользу интенсивного развития и освоения восточных территорий России, транспортно-логистической системы восточных регионов России, в том числе нашего региона. Еще один важный момент при разработке Стратегии, указанный гендиром, это — цифровая трансформация, нацеленная на повышение эффективности, конкурентоспособности, увеличение доходов предприятия и изменение методов работы.

В первой половине дня участники сессии ознакомились с принципами ESG, предполагающими ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и высокое качество корпоративного управления, а также другими мировыми трендами, набирающими обороты в последние годы, в том числе социальными, экологическими, технологическими и т.д. Наряду с этим, сотрудники АО прошли тренинговые задания, направленные на развитие навыков работы в команде, повышение сплоченности и поиск креативных решений. Во второй половине дня групповая работа продолжилась в формате брейншторма или мозгового штурма по генерации идей с подытоживанием итогов, анализом и отбором самых удачных предложений, которые после дальнейшей проработки будут использованы при разработке новой стратегии развития предприятия.

В мероприятии помимо сотрудников АО «Саханефтегазсбыт», приняли участие внешние эксперты, среди которых были министр экономики РС(Я) Майя ДАНИЛОВА, Председатель совета директоров АО «Саханефтегазсбыт», зампред Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Яна НАУМОВА, психолог Центра осознанного лидерства ВШИМ при Главе РС(Я) Айталина КАРДАШЕВСКАЯ, руководитель Департамента внедрения изменений АГиП РС(Я) Наталья ЧЛЕНОВА и другие.