Предложения профсоюзов Якутии внесены в рекомендации Северной конференции

15-16 октября в Салехарде состоялась VI Северная межрегиональная конференция по актуальным вопросам социальной защиты работников. В работе конференции принял участие председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев. В первый день Северной конференции профсоюзный лидер Якутии выступил перед участниками мероприятия, где заострил их внимание на вопросах возврата пенсионного возраста, необходимости субсидирования внутрирегиональных авиаперевозок, а также озвучил позицию профсоюзов Якутии в вопросе введения так называемой «регуляторной гильотины».

Говоря об обсуждении данных вопросов на конференции, Николай Дегтярев подчеркнул, что по вопросу возврата пенсионного возраста участники конференции пришли к единому выводу, что целесообразно провести дополнительный анализ и подготовить финансово-экономический расчет о размере дополнительных средств в случае возврата прежнего пенсионного возраста. «Это важно – знать цену вопроса», — поделился Николай Дегтярев. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в ходе обсуждения вопроса отметил, что депутаты готовы вернуться к рассмотрению вопроса после принятия федерального закона об Арктике. Таким образом, в любом случае вопрос с повестки дня не снимается.

По вопросу введения «регуляторной гильотины» выступлений было несколько – позицию озвучили профсоюзные лидеры и из других регионов. Замминистра труда РФ А.Н. Пудов подчеркнул, что при встрече председателя ФНПР Михаила Шмакова с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым этот вопрос тоже затрагивался. Пудов заверил участников Северной конференции, что при внедрении «регуляторной гильотины» все вопросы отмены нормативно-правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы, будут обсуждаться в трёхстороннем формате. Председателю Федерации профсоюзов республики Николаю Дегтяреву было предложено выступить с информацией по данному вопросу в заседании Генсовета ФНПР, которое запланировано на 30 октября т.г.

Кроме того, в рекомендациях Конференции включен и вопрос о субсидировании внутрирегиональных авиаперевозок. Итоговый документ по итогам VI Северной межрегиональной конференции будет опубликован на сайте ФНПР в ближайшее время.

Отметим, Северная конференция — это площадка для обсуждения насущных проблем жителей северных территорий. Конечным итогом будет резолюция с рекомендациями, которая послужит основой для определения сроков и площадок обсуждений серьезных, наболевших проблем в Госдуме, правительстве РФ, региональных правительствах и так далее. Как показывает анализ, вопросы и принятые здесь решения в последующем способствовали принятию

По приведенному заместителем председателя ФНПР Давидом Кришталь анализуисполнения рекомендаций предыдущих конференций видно, что вопросы и принятые на Северной конференции решения в последующем способствовали принятию решений на российском уровне. Например, в 2015 году было принято решение блокировать вопрос по отмене районных коэффициентов и северных надбавок, что было исполнено; в 2016 году добились внедрения нового СанПина по учету биологических факторов при проведении СОУТ; в 2017 году говорили о невключении в МРОТ районных коэффициентов и северных надбавок – на сегодня вопрос остается актуальным. И наконец, в 2018 году участники Северной конференции выступили за необходимость создания дополнительных механизмов привлечения и закрепления кадров на Дальнем Востоке. Надеемся, что и рекомендации VI Северной межрегиональной конференции не останутся без внимания всех сторон социального партнерства.