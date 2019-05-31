Предложения профсоюзов Якутии включены в резолюцию X Съезда ФНПР

20-22 мая 2019 года в Москве в концертном зале «Измайлово» прошел X съезд ФНПР. В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин, руководители и представители государственных органов Российской Федерации, объединений работодателей, политических партий, религиозных конфессий, научной и творческой общественности, зарубежных профцентров и международных организаций, депутаты Госдумы.

В отчетном докладе профсоюзный лидер страны Михаил Шмаков заострил внимание делегатов на основных направлениях работы профсоюзов в отчетный период и на перспективу. Было отмечено, что в период после IX съезда ФНПР страна столкнулась с целым рядом вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной макроэкономической ситуацией, негативными внешними факторами, глобальным наступлением капитала на права трудящихся и серьезными социально-экономическими проблемами внутри страны.

Делегатами Съезда представлены, обсуждены в широкой дискуссии и приняты Резолюции X съезда ФНПР, темы которых были сформулированы как вызовы времени, стоящие перед российскими профсоюзами.

Профсоюзы Якутии на X Съезде ФНПР представляла группа из 11 человек под руководством председателя Федерации профсоюзов Якутии Николая Дегтярева. Профсоюзный лидер республики в ходе обсуждения резолюции Съезда «Комплексное развитие российского Севера – гарантия достойной жизни северян» выступил перед делегатами съезда со своими предложениями. В частности, Николай Дегтярев затронул вопросы возврата прежнего пенсионного возраста жителям северных территорий, также подчеркнул о необходимости выделения федеральных средств на внутрирегиональные перевозки.

Николай Дегтярев озвучил о необходимости разработки комплексной госпрограммы развития арктических и северных регионов России с учетом социального аспекта.

«Арктика, Север остаются главными источниками резервного развития страны. Сегодня уделяется особое внимание развитию производительных сил северных регионов, но условия и уровень жизни все еще остаются низкими. Буквально на днях жители Якутии с воодушевлением встретили Указ Президента РФ Владимира Путина о присоединении 8 северных районов республики в Арктическую зону России, чего мы добивались на протяжении последних лет. Мы считаем, что для развития северных территорий нужна более детальная, комплексная программа развития с учетом социального аспекта. Необходимо вносить кардинальные решения. Одним из примеров может послужить решение Главы республики об отмене имущественного и земельного налога арктических и северных районов и компенсация выпадающих доходов из государственного бюджета республики. Думаю, после хорошей аналитики можно внедрить этот опыт и для остальных северных территорий нашей страны», — сказал Николай Дегтярев.

Профсоюзный лидер Якутии выдвинул предложение о необходимости создания отдельного федерального исполнительного органа, курирующего вопросы, касающиеся улучшения условий жизни на Севере страны.

«Для комплексного решения вопросов назрела необходимость создания отдельного федерального исполнительного органа, курирующего вопросы северян или расширения функций Минвостокразвития РФ», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Говоря о возврате пенсионного возраста, Николай Дегтярев обратился с призывом к правительству РФ пересмотреть данный закон для северян.

«Это среди прочих мер станет стимулом для граждан оставаться в северных регионах и приезжать в них», — подчеркнул он.

Предложения профсоюзного лидера Якутии были услышаны и внесены в резолюцию съезда. В тексте резолюции отмечено, что Съезд обращает внимание органов государственной власти на недопустимость снижения гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, работающим на Севере, в том числе повышения пенсионного возраста для работников северных территорий, на необходимость разработки комплексной программы по развитию районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с учетом социально-экономического положения страны с широким привлечением общественных институтов, включая профсоюзы, определения федерального органа исполнительной власти, ответственного за выработку госполитики на Севере и в Арктической зоне РФ.