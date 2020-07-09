Предложения от Якутии приняты в нацпрограмму развития ДВ

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9 июля состоялась рабочая встреча министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Одной из главных тем разговора стала национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. В Минвостокразвития России завершили сбор предложений для включения в нацпрограмму от всех дальневосточных регионов. В частности, из последних 7 предложений по развитию инвестиционных проектов, поступивших от Якутии, в национальную программу будут включены 4. Они войдут в региональный раздел программы, в котором говорится о республике.

«Сегодня мы завершаем корректировку текста национальной программы и сразу же отправляем её на согласование в федеральные ведомства. Но хочу вас заверить, что те предложения, которые не вошли в программу сейчас, с большой долей вероятности могут войти в неё в будущем. В программе заложен принцип актуализации региональных разделов», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Айсен Николаев также представил информацию о предложениях республики к плану социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Руководитель региона озвучил, что правительством республики в адрес Минвостокразвития России направлена заявка на включение в План 22-х мероприятий и объектов. На встрече приняли решение подробно проработать каждое предложение и вынести их на решение правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Кроме того, Александр Козлов и Айсен Николаев на встрече обсудили план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики в Якутии.

«Сегодня это является самым главным вопросом в стране. Необходимо принять все меры для восстановления занятости и доходов населения», — подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Айсен Николаев сообщил, что в республике создан оперативный штаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

«Работа ведётся с учётом мер, принятых правительством Российской Федерации, для нормализации ситуации», — отметил глава республики.