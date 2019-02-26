Предложения «ЛОРП» приняли на Всероссийской конференции

19-20 февраля в Новосибирске на базе Сибирского государственного университета водного транспорта, в рамках отраслевой всероссийской конференции «Кадровый потенциал предприятий водного транспорта России «Наука – основа развития отрасли», прошла ярмарка вакансий, в работе которой приняли участие от ПАО «ЛОРП» — заместитель генерального директора по управлению персоналом В.Н.Мякишев, ведущий инженер службы кадров – О.В.Ударина.

19 февраля зам.руководителя Росморречфлота Андрей Тарасенко, совместно с заместителем полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Вадимом Головко, открыл в СГУВТе «Ярмарку вакансий», поблагодарил за высокопрофессиональное обучение студентов, которые в дальнейшем смогут показать положительную динамику в отрасли. «Ярмарка вакансий» – всероссийское мероприятие, направленное на определение профессиональной ориентации учащихся университета и взаимодействие вуза с ведущими представителями отрасли и смежных отраслей – потенциальными работодателями по вопросам организации практики трудоустройства, направленное на повышение эффективности совместного развития приоритетных направлений.

В пленарном заседании приняли участие 38 компаний морской и речной направленности, представители которых подробно рассказали о специфике работы, требованиях к кандидатам, а также ответили на актуальные вопросы студентов и курсантов.

Владимир Мякишев, выступая на пленарном заседании, рассказал о ПАО «Ленское объединенное речное пароходство»: географии и объёмах перевозок грузов, о подразделениях предприятия, о численности и заработной плате. В частности, в ПАО «ЛОРП» оплата труда производится с учетом надбавок компенсационного и стимулирующего характера. На протяжении последних трех лет заработная плата работников пароходства увеличивается на процент инфляции, в 2018 году зарплата была поднята на 6 процентов. Средняя заработная плата за 2018 год в целом по Обществу составила порядка 60 тысяч рублей. Кроме того, для стимулирования заинтересованности работников в повышении качества работы, применяется система премирования. ПАО «ЛОРП» предоставляет полный социальный пакет, разрабатывает и реализует различные социальные программы. Выступающий акцентировал внимание участников конференции на работе с курсантами, которые Ленское пароходство привозит со всей страны. Ежегодно на судах предприятия проходят плавательскую практику порядка трехсот курсантов, которым оплачивается проезд к месту работы и обратно, выплачивается заработная плата, премиальные, предоставляется спецодежда, коллективное питание.

Владимир Николаевич обозначил проблемы, которые характерны для всех пароходств страны – это старение флота, дефицит кадров речной отрасли, связанный с падением престижа флотских профессий. Молодёжь не идёт на флот, и в связи с этим средний возраст командного состава предприятия составляет 50-55 лет. Одним из положительных примеров для стимулирования молодёжи был озвучен – это жилищный вопрос. Так, ПАО «ЛОРП» в текущем году сдало под ключ 97-квартирный дом для специалистов флота и берега по льготной цене, которая на 30 процентов ниже себестоимости квартир. Молодые семьи речников, работников берега – инженеры, судокорпусники, сварщики приобрели квартиры в современном доме улучшенной планировки, где уже есть детская площадка и автостоянка.

Предложения от ПАО «ЛОРП» по улучшению работы с курсантами были озвучены и вошли в итоговый протокол конференции.

Заместитель руководителя Росморречфлота Андрей Тарасенко провел встречу со студентами старших курсов университета, подробно ответил на вопросы, касающиеся производственной практики и дальнейшей работы после окончания учебного заведения. Он отметил, что все выпускники должны быть обеспечены работой по той специальности, на которую они и учились.

«Нам нужны высококлассные специалисты, — Андрей Владимирович. — У нас на подходе большие суда класса «река-море» для транспортировки сжиженного газа по сибирским рекам. Нам нужны электрики, капитаны, мотористы, логисты, словом все, кого выпускает СГУВТ. Наша задача – сделать здесь центр для подготовки высококлассных моряков».

В работе конференции приняли участие руководители Российской палаты судоходства, ПАО” ГМК “Норильский никель“, филиала АО «Концерн Росэнергоатом», Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорт», Обь-Иртышского, Восточно-Сибирского, Амурского пароходств, Сахалинского морского пароходства и других.

Луиза ТУКТАРОВА