Предложения депутата Александра Кошукова включены в план работы Ил Тумэна

Предложения народного депутата Якутии Александра Кошукова по подготовке специалистов рабочих профессий, необходимости приоритетного привлечения местных кадров для работы в сфере строительства, обеспечении трудовыми ресурсами отрасли в условиях сложившихся экономических реалий, включены в план работы Государственного Собрания (Ил Тумэн). В настоящее время эти предложения рассматриваются в профильных комитетах парламента с участием правительства Республики Саха (Якутия) для выработки дальнейших решений и принятия необходимых срочных мер по кадровой и образовательной политике республики.

Такое поручение на тридцать седьмом пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) дал спикер данного пленарного заседания, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков.

Александр Кошуков — заместитель председателя комитета Ил Тумэна по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, народный депутат от Нерюнгринского района — выступил с этими предложениями в ходе обсуждения Закона «О внесении изменений в Закон «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)».

В своем выступлении Александр Кошуков подчеркнул необходимость подготовки республикой собственных кадров рабочих профессий: «Сложившиеся экономические реалии развития нашей страны и республики требуют ускоренного развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как отмечает глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев, в условиях санкций драйвером развития экономики становится строительство. Эта отрасль экономики обеспечивает мультипликативный эффект в смежных отраслях. При этом мы все понимаем, что в сегодняшних условиях необходимо максимально привлекать в эти отрасли именно местные трудовые ресурсы.

Основным проблемным вопросом в развитии строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства остаётся нехватка специалистов среднего звена, рабочих кадров. Сегодня этим отраслям необходимы инженеры, архитекторы, мастера, прорабы, проектировщики, сметчики. Требуются маляры, штукатуры, плиточники, кровельщики, бетонщики, каменщики, сварщики, электрики, сантехники. Не может считаться нормальным, когда иностранные рабочие за укладку одного квадратного метра плитки требуют одну тысячу рублей. Неужели наши ребята не могут научиться профессионально класть плитку, работать с гипсокартоном, монтировать системы отопления и водопровод из металлопластиковых труб? Просто необходимо их этому обучать! Необходимо поднимать престиж рабочих профессий! Экономике нужны рабочие руки, а не просто, допустим, блогеры, дизайнеры и модельеры. Сегодня крайне необходимо быстро перестраивать программы средних специальных учебных заведений под востребованные сегодня специальности. Министерству ЖКХ и Министерству строительства вместе с Министерством образования нужно в ускоренном порядке переработать программы подготовки кадров. Уже в ближайшем году набор ребят в колледжи и техникумы нашей республики надо организовать с учётом подготовки специалистов для сферы ЖКХ и строительства. Есть ряд специальностей, которые можно и нужно готовить по ускоренной программе. Нужно делать это срочно, и совершенно нет времени на раскачку», — уверен Александр Кошуков.

Первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков охарактеризовал эти предложения как «очень дельные»: «Нам надо действительно намного увеличивать наши старания в этой сфере. Прошу профильный комитет взять в работу данные предложения для включения в план работы парламента и рассмотрения с участием правительства республики. Мы должны принимать меры для ускорения и углубления работы по подготовке, прежде всего, местных кадров — не только в строительстве, но и в других отраслях промышленности и сельского хозяйства», — отметил Александр Жирков.