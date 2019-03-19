Предложения Айсена Николаева по развитию сельского хозяйства были поддержаны

Во Владивостоке полномочный представитель Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 19 марта провел совещание по планируемым объемам производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса в федеральном округе с участием руководителей федеральных министерств, губернаторов и представителей Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Полпред отметил, что сегодня на территории Дальнего Востока реализуется 40 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства с общим инвестиционным потенциалом 520 млрд рублей. У регионов есть огромный экспортный потенциал, уверен он, учитывая, что рядом с федеральным округом находится рынок с 4,5 млрд жителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для осуществления инвестпроектов министерством по развитию Дальнего Востока, добавил Трутнев, предоставляется комплекс мер поддержки, в том числе режим территорий опережающего развития, налоговые, таможенные льготы, выделение земли, создание инфраструктуры. Однако, проблем в реализации сельскохозпроектов еще достаточно. Среди них – неблагополучная эпизоотическая ситуация, низкое качество земель и необходимость мелиорации.

С информацией по производству сельхозпродукции и предложениями по улучшению объемов экспорта выступили руководители регионов. В частности, глава Якутии Айсен Николаев предложил начать кредитование инвестпроектов АПК на Дальнем Востоке по льготной ставке на 12 лет и созданию на территории республики федерального учреждения по мелиорации. Якутия, сообщил он, входит в число четырёх субъектов, где такого учреждения нет.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поддержал предложения Главы Якутии и поручил профильным структурам рассмотреть механизмы их осуществления.

Отметим, что рост сельскохозяйственного экспорта — одно из направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.