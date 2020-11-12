12.11.2020
16:15
185
Коронавирус
Предложение Николаева о тестировании COVID-19 поддержано на федеральном уровне
Сегодня, 12 ноября, зампред Ольга Балабкина сообщила, что предложение главы Якутии Айсена Николаева о целесообразности проведения исследований на коронавирус методом ИФА и ИХА в арктической зоне в целях более ускоренного получения результатов и повышения доступности качественной медицинской помощи было поддержано руководителем оперативного штаба по РФ, заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
Вчера Татьяна Голикова во время выступления в Государственной Думе РФ оценила, что тестирование методом ИФА и ИХА для арктических районов – это выход для Якутии. При положительном решении Роспотребнадзора РФ такая практика может быть применена по всей Арктической зоне Российской Федерации.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
#Предложение Николаева о тестировании COVID-19 поддержано на федеральном уровне#республика саха (якутия)#рся#Саха
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.11.2020
87
12.11.2020
89
12.11.2020
573
12.11.2020
112
12.11.2020
318
12.11.2020
228
12.11.2020
181
12.11.2020
225
12.11.2020
327
12.11.2020
234
12.11.2020
331
12.11.2020
347
12.11.2020
253
12.11.2020
289
12.11.2020
827
12.11.2020
281
12.11.2020
949
12.11.2020
443
12.11.2020
271
12.11.2020
355
12.11.2020
379
12.11.2020
385
12.11.2020
836
12.11.2020
614
12.11.2020
743
11.11.2020
2078
11.11.2020
867
11.11.2020
733
11.11.2020
551
11.11.2020
472
11.11.2020
484
11.11.2020
373
11.11.2020
391
11.11.2020
545
11.11.2020
381
11.11.2020
452
11.11.2020
797
11.11.2020
402
11.11.2020
476
11.11.2020
3222
11.11.2020
763
11.11.2020
602
11.11.2020
578
11.11.2020
836
11.11.2020
488
11.11.2020
600
11.11.2020
469
11.11.2020
1257
11.11.2020
468
11.11.2020
419
11.11.2020
627
11.11.2020
1073
ТОП НОВОСТИ
11.11.2020
4307
06.11.2020
4040
11.11.2020
3217
06.11.2020
3104
09.11.2020
3081
09.11.2020
3044
07.11.2020
2980
11.11.2020
2810