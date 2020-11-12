Предложение Николаева о тестировании COVID-19 поддержано на федеральном уровне

Сегодня, 12 ноября, зампред Ольга Балабкина сообщила, что предложение главы Якутии Айсена Николаева о целесообразности проведения исследований на коронавирус методом ИФА и ИХА в арктической зоне в целях более ускоренного получения результатов и повышения доступности качественной медицинской помощи было поддержано руководителем оперативного штаба по РФ, заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

Вчера Татьяна Голикова во время выступления в Государственной Думе РФ оценила, что тестирование методом ИФА и ИХА для арктических районов – это выход для Якутии. При положительном решении Роспотребнадзора РФ такая практика может быть применена по всей Арктической зоне Российской Федерации.