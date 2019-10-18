Предложение Ил Дархана устроило пограничников

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 17 октября провёл встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району Романом ТОЛОКОМ.

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы, приграничного сотрудничества, в том числе вопросы нахождения, проживания и хозяйственной деятельности граждан в приграничных районах Российской Федерации.

Айсен Николаев подчеркнул, что вопросы безопасности и защиты государственной границы для республики очень важны. Вместе с тем, глава Якутии указал на ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить, и напомнил о ситуации с оленеводами в Усть-Янском районе, задержанными сотрудниками пограничной службы ФСБ России и доставленными в соседний Булунский район.

Напомним, пять районов Якутии – Нижнеколымский, Аллаиховский, Усть-Янский, Булунский и Анабарский – прилегающие к морскому побережью, отнесены к пограничной зоне РФ и на их территории установлен пограничный режим, действуют особые правила въезда, прохода, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств.

Роман Толок сообщил, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» гражданин РФ, находящийся в пограничной зоне, должен всегда при себе иметь паспорт.

«Мы понимаем, что оленеводу в тундре проблематично при себе иметь паспорт, в экстремальных условиях паспорт может прийти в негодное состояние», – отметил начальник Пограничного управления.

Айсен Николаев заявил о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся территории пограничной зоны, в том числе в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» в части установления особых положений для представителей коренных малочисленных народах Севера, ведущих традиционный образ жизни на приграничных территориях. К примеру, о подтверждении личности гражданина по справке, выданной и подписанной главой местной администрации.

Роман Толок поддержал предложение.

«Нас это устраивает. Надо внести изменения в действующий федеральный закон о государственной границе Российской Федерации. Если исполнительная и законодательная власти Якутии выйдут с законодательной инициативой, Пограничная служба поддержит эту инициативу. Такая необходимость есть», – заявил Роман Толок.

Также стороны отметили необходимость укрепления диалога между жителями пограничной зоны и пограничниками, взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных властей в деятельности по защите интересов государства в пограничной сфере.