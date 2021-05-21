Предложение Чурапчинского улуса внесено в план работы проектного офиса Якутии

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН и директор Агентства по развитию сельского хозяйства Василий ХОМПОДОЕВ 20 мая приняли участие на заседании проектного офиса Якутии по направлению «Сельское хозяйство» под руководством председателя правительства Андрея ТАРАСЕНКО.

В ходе обсуждений Андрей Ноговицын рассказал о реализации муниципального проекта «Семейная экономика» по поддержке населения и предложил включить в план работы оказания поддержки для личных подсобных хозяйств на примере этой программы. Речь, в частности, шла о централизованной поставке скороспелок для нужд малых хозяйств.

Участники заседания обсудили вопросы аграрной политики, ориентированные на сбережение здоровья населения в рамках проведения Года здоровья в Республике Саха (Якутия). В рамках повестки заседания также рассмотрен региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Республике Саха (Якутия): проблемы и пути решения», вопрос о сельском туризме как новом тренде в развитии фермерского движения, о роли сельскохозяйственной кооперации в развитии аграрного сектора.

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) А.В. Тарасенко поручил усилить работу по проектному офису республики по направлению «Сельское хозяйство».