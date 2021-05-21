21.05.2021
14:00
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Якутия

Предложение Чурапчинского улуса внесено в план работы проектного офиса Якутии

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН и директор Агентства по развитию сельского хозяйства Василий ХОМПОДОЕВ 20 мая приняли участие на заседании проектного  офиса  Якутии  по  направлению   «Сельское  хозяйство» под руководством  председателя правительства Андрея  ТАРАСЕНКО.

В ходе обсуждений Андрей Ноговицын рассказал о реализации муниципального проекта «Семейная экономика» по поддержке населения и предложил включить в план работы оказания поддержки для личных подсобных хозяйств на примере этой программы. Речь, в частности, шла о централизованной поставке скороспелок для нужд малых хозяйств.

Участники заседания обсудили вопросы аграрной политики, ориентированные на сбережение здоровья населения в рамках проведения Года здоровья  в  Республике Саха  (Якутия). В рамках повестки заседания также рассмотрен региональный проект «Экспорт  продукции агропромышленного  комплекса  в  Республике  Саха  (Якутия): проблемы  и  пути  решения», вопрос о сельском туризме  как  новом  тренде в  развитии  фермерского движения, о роли сельскохозяйственной  кооперации  в  развитии  аграрного сектора.  

Председатель правительства Республики  Саха  (Якутия)  А.В.  Тарасенко поручил усилить работу по проектному офису республики по направлению «Сельское хозяйство».

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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