Предлагают увеличить пенсии сотрудникам силовых ведомств

Изменить систему начисления и индексации пенсий сотрудникам силовых ведомств предлагает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект на эту тему направлен на получение заключения в Правительство России.

«В чём суть проблемы. Почти десять лет назад силовикам была обещана пенсия в размере 100% денежного довольствия. Как часто бывает — пообещали, но в потом в Минфине посчитали и решили, что денег на это нет. Чиновники решили «дать заднюю», но было уже поздно, и тогда они придумали довольно странный ход. Пенсию в размере довольствия платить пообещали, но не сразу. С 2012 сотрудникам силовых ведомств стали платить её в размере 54% от денежного довольствия, а с 2013 года эту сумму начали индексировать на 2%. До тех пор, пока пенсия не сравняется с ранее обещанными величинами», — рассказал Сергей Миронов.

«Такое решение у силовиков, мягко говоря, было воспринято неоднозначно. Всю свою жизнь, все свои силы люди отдавали службе, надеясь, что государство по достоинству оценит их труд и подвиг, а тут такое… Индексировали всего на 2% в год, хотя было совершенно очевидно, что эта скромная «прибавка» даже не покрывает инфляцию. По сути пенсии сотрудников силовых ведомств год от года буквально таят на глазах. Ну, сами посудите, что такое, например, 20 тыс. рублей в 2012-м году, и что на них можно купить сейчас. Даже с учётом двухпроцентной индексации», — отмечает лидер «СР». По его мнению, в этой сфере пора наводить порядок. Мы предлагаем с 1 января 2022 года при исчислении пенсии учитывать 78,68% процента денежного довольствия, а с 2023 года проводить индексацию на 5% до достижения стопроцентного размера. Мы провели расчёты и получилось, что каждый год из федерального бюджета на это потребуется около 53,3 млрд. рублей», — рассказал депутат.

Инициатива депутатов фракции «Справедливая Россия» распространяется на пенсионное обеспечение граждан, проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии национальной гвардии, органах принудительного исполнения наказания и их семей.