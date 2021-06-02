Преданный зритель: С любовью к нашему театру…

Публикуем эссе о театре победительницы нашего конкурса «Угадайте известную личность» Татьяны ИВАНОВОЙ. Коренная горожанка, по образованию филолог, работала в администрации Сунтарского улуса, мэрии г. Якутска, человек, который интересуется, любит, ценит якутскую культуру.

У каждого человека под шляпой — свой театр…

Карлейль Т.

Àртисты Саха театра… Несколько поколений артистов, выпускников Щепкинского театрального училища вот уже многие годы покоряют наши сердца.

К театру меня приобщила мама, простая малограмотная якутская женщина, пронесшая любовь к театру через всю свою жизнь и передавшая это чувство мне, своей единственной дочери.

Мое первое знакомство с Саха театром и театром вообще произошло в далекие 60-ые годы. Мы жили тогда на Сайсаре. Мама впервые повела меня в театр. Перед спектаклем мы гостили у маминой подруги, которая жила рядом с театром. Все в этом доме для меня было в диковинку: ванная, туалетная, потолок, до которого можно было дотянуться, только встав на лестницу, огромные окна, много комнат… Мы пили чай, угощались пирогами. Хозяин дома был очень гостеприимный, веселый, даже забавный. Все время меня расспрашивал: «А не усну ли я во время спектакля?». Я не помню, что я ответила тогда, мне и лет-то было всего 5 или 6, хотелось быстрее соскользнуть и пойти играть с ребятишками, благо их было много в доме.

Спектакль начался. И вот на сцену вышел негр. Мама дернула меня и спросила: «Ты знаешь, кто это?». Я замотала головой. Мама засмеялась и прошептала: «Это же дядя Митя, мы только что были у них и пили чай». Я не верила своим глазам и ушам. Этот спектакль я запомнила на всю жизнь. «Отелло» с Дмитрием Федоровичем Ходуловым в главной роли.

Бинокль, балкон, благодарный зритель, буфет. Да, да. Наш милый и очень уютный буфет в старом здании театра на Каландарашвили. Несмотря на свои скромные размеры: небольшой зрительный зал, балкон, а также сцену, Саха театр пользовался огромной любовью публики.

Билеты. Очередь за билетами была почти всегда. Их приобретали заранее. Перед премьерой можно было встретить людей, стоявших в поисках лишнего билетика около автобусной остановки. Великие Ходулов, Кычкин, Слепцов, Петров, Спартак Федотов, Александра Иванова, Мария Канаева, Татьяна Мыреева, Анна Кузьмина… Что ни имя – история.

Гипнотическое воздействие отдельных спектаклей объяснить невозможно. «Хаарыан хампа куех кытылым», «Добрый человек из Сычуани», «Ини-бии», «Сайсары» я смотрела по несколько раз, и каждый раз выходила из театра совершенно потрясенная.

Дверь. Большая, массивная, входная. На дворе декабрь, туман, страшный холод, открываешь эту дверь и как будто оказываешься в другом мире, где разыгрываются драмы, полные страсти…

Есть в Саха театре артист, спектакли с участием которого я стараюсь не пропускать. Это Ефим Степанов. Просто обожаю. Необычное амплуа артиста поражает. От подростка до старика, от бедняка до короля, от комедии до трагедии. Ему подвластно все.

Жаль, что не смогли сохранить старое здание Саха театра. Как-то равнодушно превратили его в Чароит, а потом передали епархии. А можно было бы отреставрировать его и открыть в нем музей театрального искусства республики, с небольшим камерным залом для встреч с артистами, художниками…

Заботливо храню старые программки.

Интерес к театру к осени зашкаливает. Что нового ждет нас в этом театральном сезоне? Вот вопрос, который стоит перед самыми преданными поклонниками театра.

Как-то поймала себя на мысли что молодежь-то, оказывается в театр ходит, и это радует.

Люстра. В старом Саха театре была огромная люстра. Ее мерцающий, волшебный, хрустальный свет буквально обволакивал зрительный зал и переносил в другое измерение.

Мне посчастливилось видеть спектакли разных театров: в Москве, Ленинграде, Волгограде, Благовещенске, Владивостоке, Прибалтике, Киеве, Чехословакии, Греции, Китае… Конечно сравнивала. И всегда это сравнение было в пользу нашего театра.

Всегда хотелось узнать, как устроен театр. Детское любопытство однажды привело меня за кулисы нашего Саха театра. А попала я туда, будучи еще школьницей, вместе со своей подругой Саргыланой, дочерью заслуженного артиста Спартака Петровича Федотова. Мне казалось, что я попаду в какой-то нереально сказочный мир. Реальность оказалась довольна проста. Бесконечные узкие коридоры, проходы то вверх, то вниз, везде ящики, реквизит, декорации, полумрак… И вдруг, среди этого хаоса передо мной предстает небольшая светлая комната, в которой артисты, уже в костюме и гриме собирались перед спектаклем, курили и очень весело рассказывали разные охотничьи байки… Никто на нас не обратил внимания, ни одного косого взгляда, вопроса: «Кто вы, что вы тут делаете?»

Мы прошмыгнули дальше, через сцену в другой конец. Но я немного задержалась на сцене. Здесь уже был аккуратно разложен и расставлен реквизит для спектакля: книги, посуда, старинный шкаф и большая белая кружевная шаль, наспех брошенная на спинку венского стула…

Я посмотрела вперед, в зрительный зал. Холодок приятного волнения охватил меня. Всего на минуту я представила: звучит третий звонок, мягко гаснет свет, и сотни пар глаз устремляются на сцену. Мое внимание привлек небольшой, почти незаметный отсек, это была суфлерская яма. Если вдруг актер забудет некоторые реплики, суфлер может подсказать. Кажется, в современных театрах этого нет.

А подруга вела меня дальше, в реквизиторскую. Чего там только не было, настоящие сокровища: от старинных головных уборов до столовых приборов. А вот и костюмы, которые мы видим на актерах. Костюм в театре несет особую ответственность за образ и характер персонажа. Мне показалось, что среди этого хаоса у каждой вещи свое определённое место, чтобы каждой из них в нужный момент мог воспользовался актёр.

Зашли мы и в гримерку отца подруги, а там вовсю кипит работа. Спартаку Петровичу накладывали грим, в этом спектакле он играл Батюшку. Внимание мое привлек стол из кистей, теней и румян самых разных размеров и оттенков. В период дефицита косметики здесь был просто рай.

Я часто бывала дома у Федотовых, здесь в городе на Каландрашвили и в Немюгюнцах. Большая дружная семья, неунывающая, очень добрая мама Анна Ивановна и во главе, сам Хозяин. Это в театре и кино он был великий, а дома Спартак Петрович очень домашний человек. Никогда не видела его заучивающим роль, входящим в образ, репетирующим. Нет, наоборот, всегда занят домашними делами, заядлый охотник и рыболов. Просмотрела все фильмы с его участием. А на «Тайну предков» мы ходили всем классом. Это было событие!

Носовой платок. Может ли отдельный предмет жить на сцене своей отдельной жизнью? Может. Если он в руках мастера. Таким был Афанасий Прокопьевич Петров. Силой своего таланта он превращал обычный носовой платок в действующее лицо спектакля. Вот он мнет в своих руках этот платок, вытирает пот, надевает на голову, завязав узелочком концы платка, и мы чувствуем знойное лето, и перед нами мягкий, слегка добродушный, смешливый старец. Вот входит, размахивая платком деспотичный, властный, расчетливый кулуба. Прошли годы, и я теперь с высоты своего возраста понимаю, что платок ему нужен был просто как пожилому человеку, но преклонение перед его мастерством, талантом перевоплощения, которым он владел в совершенстве, осталось навсегда. Единственный царь и владыка сцены, прямо по Станиславскому.

Однажды я попала на творческий вечер Зои Багынановой. Я очень люблю стихи в исполнении Аллы Демидовой. Могу слушать часами. Совершенно потрясающе читает Зоя Багынанова. Какая память, эрудиция, чувство меры и вкуса! Она, несомненно, “штучный экземпляр», уникальное явление нашего театра.

Память возвращает меня в далекие 70-80-ые прошлого века. В театр ходили как на праздник. Надевали самое нарядное. А сейчас… Я за то, чтобы детей учили с самого раннего детства, как нужно себя вести в театре, кинотеатре, цирке, в общественном месте…

Режиссеры. Репертуар. Риск. Больше риска в работе с молодыми авторами, драматургами, артистами, художниками, сценографами.

Смена поколений. Ряды ветеранов сцены редеют. Годы бегут, берут свое. Это неизбежно. Но на смену приходит молодежь: дерзкая и талантливая.

Театр будущего. Каким я его вижу. Национальным, прежде всего. Спектакли всех наших театров на импровизированной, подсвеченной различными голограммами, световыми и звуковыми эффектами сцене Старого города… А может быть будущее за театром, в котором будут играть давно ушедшие актеры (голограмма), и сцена будет иметь трехмерную проекцию с ссответствующими действию запахами. Главное не затеряться в этом театральном многообразии.

Успехов и удачи артистам Саха театра!

Фестивальная феерия театров нашей республики на улицах и площадях Якутска. С участием хоров и оркестров, цирка, детских театральных студий…

Хочу долгими зимними вечерами смотреть спектакли Саха театра, сидя в кресле, с чашечкой горячего ароматного чая у себя дома. По Интернету.

Цель. В перспективе. В целях популяризации театрального искусства необходимо создание своего печатного издания, журнала, яркого, красочного, на качественной бумаге. Если верить статистике, театры нашей Республики посещают и любят. Это целый огромный город читателей. Значит, журнал нужен. Он мог бы стать энциклопедией театральной жизни.

Часы пробили полночь. Я на одном дыхании закончила свое повествование.

Шедевры мировой классики должны быть в репертуаре Саха театра.

Щепкинцы. Пора поставить памятник первым выпускникам щепкинцам-артистам, сделавшим имя и славу Саха театра.

Энергии и сил всему коллективу Саха театра!

Юношеского задора и оптимизма на долгие годы!