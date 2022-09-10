Празднуем 390-летний юбилей Якутска: когда и где?

10 сентября (суббота)

10:00 — личный чемпионат города Якутска по пулевой стрельбе, приуроченный ко Дню города. Место проведения: Детско-юношеская спортивная школа № 4, ул. Короленко, д. 42/1.

11:00 — Кубок главы городского округа «Город Якутск» по бильярдному спорту. Место проведения: бильярдный центр «Леман», ул. Лермонтова, д. 66.

11:00 — фестиваль «Уха». Место проведения: Усадьба Атласовых, Вилюйский тракт, 6 км, 6.

13:00 — ярмарка добра «День варенья»: — благотворительная ярмарка-выставка «Самое оригинальное оформление»; — конкурс варенья и блюд из варенья; — конкурс авангардного костюма для детей «Осенний костюм». Место проведения: эколого-этнографический комплекс «Чочур Муран», Вилюйский тракт, 7 км.

15:00 — кинопоказ документальных фильмов из фондов Национального центра аудиовизуального наследия народов РС (Я) – «Якутску – 365 лет», «Якутск колыбельная», «Правительственная в Якутск». Место проведения: надвратная башня Якутского острога, ул. Кирова, д. 10б.

16:00 — литературный бал «Аа5ар бала5ан дьоро киэhэтэ». Место проведения: Smart-библиотека, ул. Ларионова, д. 12а/

11 сентября (воскресенье)

Старый город «Якутск исторический!»

11:00 — «Старинный Якутск» — интерактивная выставка коллекционеров. Место проведения: Старый город.

11:00 — «Якутск в 1961 году» — передвижная фотовыставка Дмитрия Саввича Павлова. Место проведения: Старый город, территория надвратной башни Якутского острога.

11:00 – «Созвездие мастеров» выставка — ярмарка прикладного искусства. Место проведения: Старый город.

11:00 — «Казачья душа» — праздничная программа ансамбля казачьей песни. Место проведения: Старый город, сцена.

11:00 — «Ретро Якутск» — народный конкурс на лучший образ горожанина 50-х, 60-х, 70-х годов. Место проведения: Старый город.

11:30 — «Основание города Якутска», открытие выставки. Место проведения: Музей истории города Якутска.

12:00 — «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» — праздничная программа мастеров самодеятельного народного творчества. Место проведения: Старый город, сцена.

12:00 и 14:00 — «Забытый старый Якутск» — квест для детей по Старому городу. Место проведения: Старый город.

14:00 — «С юбилеем, родной город!» — праздничная программа творческих коллективов ЦКиСИ им. Ю. А. Гагарина. Место проведения: Старый город, сцена.

15:00 — «Знаете ли вы историю своего города?» — семейная викторина. Место проведения: Музей истории города Якутска.

15:30 — «Тапталлаах куораппын туойабын» — праздничная программа самодеятельных коллективов. Место проведения: Старый город, сцена.

16:00 — «Традиционная русская кукла» — интерактивная лекция мастера-кукольника Светланы Пономарёвой. Место проведения: Музей истории города Якутска.

16:30 — «Уоттаах Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа. Место проведения: Старый город. Парк культуры и отдыха «Якутск – город будущего!»

13:00 — «Я строю город» — детская развлекательная программа. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.

13:00 — «Мой любимый город», выставка фотохудожников. Место проведения: Парк культуры и отдыха, аллея летней сцены.

13:00 — «Легенды родного края» — квиз – интеллектуальная битва. Место проведения: Парк культуры и отдыха, лесная библиотека.

13:00 — «Дьокуускайга оьуохай» — праздничный осуохай, посвящённый 100-летию ЯАССР и 35-летию общественной организации общества «Осуохай». Место проведения: Парк культуры и отдыха, площадка «Осуохай».

13:00 — «Разноцветные ладошки» — развлекательная программа для детей, рисунки на стенде. Место проведения: озеро Талое.

14:00 — «Ешь, едок!» — конкурс по поеданию хот-догов. Место проведения: Парк культуры и отдыха, фуд-корт.

14:00 — «Арт-бульвар» — мастер-классы по рисованию и лепке. Место проведения: Парк культуры и отдыха, лесная библиотека.

15:00 — «Якутск – город молодых» — концерт самодеятельных певцов. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена.

15:00 — «Осенние краски на Талом» фестиваль красок холи. Место проведения: озеро Талое.

16:00 — «Мы – вместе, мы – Якутск!» — концерт творческих коллективов города Якутска. Место проведения: Парк культуры и отдыха, летняя сцена. Площадь Орджоникидзе «Якутск – активный!»

12:00 — «С любовью к столице» — выставка муниципальных районов (улусов), общественных и молодежных организаций. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

12:00 — «Мой любимый Якутск!» — народная акция – создание объединенной картины с участием горожан. Место проведения: площадь Орджоникидзе, фитостена.

12:30 — праздничная киновикторина, посвященная 80-летию кинотеатра «Центральный». Место проведения: площадь Орджоникидзе, сцена.

13:00 — «Тыыннаах дор5оон» — концертная программа вокально-инструментальных ансамблей. Место проведения: площадь Орджоникидзе, сцена.

15:40 — подведение итогов городской акции «День рождения с Якутском» в рамках празднования 390-летия города Якутска. Место проведения: площадь Орджоникидзе, сцена. Сквер Карла Маркса «Якутск – многонациональный!»

15:00 — «Моя Якутия» — праздничная программа творческих коллективов ДДН им. А. Е. Кулаковского, посвященных 100-летию со дня образования ЯАССР и 390-летию со дня основания города Якутска. Место проведения: Сквер Карла Маркса.

15:30 — «Чарующие звуки бубна» — праздничная программа коренных малочисленных народов Севера. Место проведения: Сквер Карла Маркса. 16:00 — «Моя страна, моя Россия» — праздничная программа творческих коллективов ДДН им. А. Е. Кулаковского. Место проведения: Сквер Карла Маркса.

17:30 — «Народы Якутии в мире и согласии» — праздничная программа национально-культурных объединений города Якутска. Место проведения: Сквер Карла Маркса. Площадь Победы «Якутск – юбилейный!»

11:00 — фестиваль уличной еды в рамках фестиваля «Вкусноград». Место проведения: ул. Хабарова.

11:00 — ярмарка-продажа местных товаропроизводителей с конкурсом на лучшее оформление. Место проведения: наб. Романа Дмитриева (напротив ТК «Кашалот» в сторону поликлиники).

12:00 — «Поём о городе Якутске» — радиотрансляция песен о городе Якутске. Место проведения: улицы Чернышевского – Хабарова.

12:00 — «С любовью к городу» — выставка предприятий Территориальных органов управления города Якутска. Место проведения: улица Хабарова.

12:00 — «ЧИТАЙ-город» — программа библиотек города Якутска. Место проведения: площадь Победы со стороны Триумфальной арки.

13:00 — «Я рисую мой город!» — рисунки на асфальте для детей. Место проведения: площадь Победы, с правой стороны сцены.

13:00 — «Дьол уота Дьокуускай» — праздничная программа вокальной студии Екатерины и Алексея Егоровых. Место проведения: площадь Победы, сцена.

14:00 — «Туругура тур, Дьокуускай куоратым!» — праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада». Место проведения: площадь Победы, сцена.

15:00 — «Арт-квадрат» — праздничная молодёжная программа. Место проведения: площадь Победы, сцена.

16:00 — «Сахалыы Виктория Туймаада туонатын уруйдуур тойуга!» — праздничная шоу-программа радиостанции «Виктория – Саха». Место проведения: площадь Победы, сцена.

17:00 — «Якутск – город друзей» — праздничная программа, посвященная 390-летию со дня основания города Якутска. Награждение победителей фотоконкурса «Якутск глазами горожан». Место проведения: площадь Победы, сцена.

18:00 — «Дьоллоох Дьокуускайым» — праздничная молодежная программа резидентов Hits prod. Место проведения: площадь Победы, сцена.

19:00 — «Здравствуй, Якутск!» — праздничная программа заслуженной артистки РС (Я) Саины, посвященный 25-летию творчества. Место проведения: площадь Победы, сцена.

20:00 — «С праздником, Якутск!» — праздничная программа Государственного театра эстрады РС (Я). Место проведения: площадь Победы, сцена.

22:00 — «С днём рождения, любимый город!» — праздничный фейерверк. Место проведения: площадь Победы.