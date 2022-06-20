Празднование ысыаха Олонхо начинается

Праздник станет одним из самых масштабных событий в год столетия республики

В Верхневилюйском районе в местности проведения «Тугэхтэй» начинается празднование Ысыаха Олонхо, передает корреспондент ЯСИА.

По традиции у центральной арки каждого человека встречают благословениями. Люди бросают конский волос в огонь и просят у богов удачи на предстоящий год. Каждый гость праздника также проходит обряд очищения для встречи нового года с чистыми мыслями и энергией.

Пройдя обряд, народ направляется в сторону центральной трибуны, где пройдет торжественное открытие Ысыаха Олонхо «Хотун Булуу — Олонхо Ысыа5а».

Напомним, что 15-й, юбилейный национальный праздник состоится 20–21 июня. Праздник станет одним из самых масштабных событий в год столетия республики. В этом году впервые в программе — международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо». Всего в праздничную программу включено более 100 культурно-обрядовых и спортивных мероприятий. Впервые с начала пандемии коронавируса праздник состоится в очном формате. Ожидается участие свыше 15 тысяч человек.