Празднование Нового года переросло в драку со смертельным исходом

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по обвинению 30-летнего жителя поселка Марха в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Утром 1 января 2022 года из квартиры жилого дома, расположенного в пригороде Якутска, в Центр экстренной медицинской помощи доставлен 39-летний мужчина с тяжелыми травмами головы. Через непродолжительное время он скончался.

Как установлено следствием, потерпевший и обвиняемый проживали по соседству, и во время совместного празднования Нового года между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Потерпевший получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый взят под стражу. Расследование продолжается.