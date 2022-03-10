10.03.2022
12:08
449

Фотофакт

Праздники закончились, «Столичка» опустела

Это заметили «телеграмщики». После завершения праздников продавцы скучают в обществе друг друга…

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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