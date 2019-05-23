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Происшествия
23 мая 2019, 12:04
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Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии

Разновозрастная компания из семи человек отмечала Николин день.

22 мая около 22:00 в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что между селами Аппаны и Кысыл-Деревня произошло дорожно – транспортное происшествие.

По прибытию наряда ДПС на место происшествия было установлено, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Дайхатсу Сториа», не выдержала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением, вследствие чего автомашина съехала с дорожного полотна и опрокинулась.

В момент происшествия в салоне иномарки помимо водителя находились шесть человек. Один из пассажиров – 68-летняя женщина, с травмами головы была госпитализирована в местную больницу. Остальные отделались легким испугом.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день компания отмечала на природе Николин день. После пикника они решили продолжить праздник в доме одного из друзей в с. Намцы. Однако на этом приключения компании не закончились: не насытившись распитым алкоголем, мужчина и четыре женщины в возрасте от 37 до 68 лет, забрав из с. Аппаны двух еще двух мужчин 32 и 35 лет, выехали обратно в лес для продолжения «банкета», но по пути следования попали в ДТП. Лишь по счастливой случайности семь человек, набившиеся в малолитражку как «сельди в бочке», остались живы.

За рулем «Дайхатцу» находилась женщина, которая пояснила, что взяла ключи от автомобиля из кармана спящего водителя, с молчаливого согласия его жены, которая так же отправилась вместе с ними. Права управления транспортными средствами обе дамы не имеют. Результат ее освидетельствования водителя показал 0,757 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении любительницы «пьяной езды» инспекторами ДПС были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления, за нарушение правил перевозки людей, в том числе перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Кроме того, вскоре ей придётся ответить перед судом за причинение вреда здоровью человека и возместить материальный ущерб собственнику транспортного средства.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Водитель, употребивший алкоголь, не способен адекватно оценивать дорожную обстановку. В конечном итоге это приводит к столкновениям транспортных средств, наездам на препятствия, опрокидываниям. Так, с начала текущего года на дорогах республики по вине нетрезвых водителей произошло 24 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых погибли 6 человек и 35 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с прошлым годом отмечается рост количества «пьяных» ДТП и раненых в них людей.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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