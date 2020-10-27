Праздник в одном из старейших учебных заведений республики

С 1945 года ведет отсчет своей истории Якутское художественное училище. Год за годом училище росло и развивалось, видоизменялось, но всегда оставалась верным лучшим традициям академической школы изобразительного искусства. Сотни юношей и девушек республики за эти годы прошли обучение в стенах художественного училища. Многие из них стали профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами, искусствоведами.

От педагога к педагогу передавался опыт и знания. Поколения педагогов за прошедшие годы сумели сохранить главное — бережное отношение к традициям в обучении студентов изобразительному искусству, становление и развитие у студентов таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность и творческий подход к делу.

Цель, которую ставит перед собой училище сегодня — включение изобразительного искусства в орбиту жизненных ценностей личности, предоставление учащимся знаний, навыков, умений, необходимых в качестве базы для дальнейшего специального образования, либо занятий самодеятельным творчеством в изобразительном искусстве.

В настоящее время училище реализует образовательные программы на три отделения: «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» («художественная обработка дерева», «художественная резьба по кости», «художественный металл», «керамика», «художественная береста»), «Дизайн».

При училище работает библиотека, общий фонд которой содержит более 10 тыс. экз. Учебная литература составляет 15% объема книжного фонда. С 2012 года в училище начало работать отделение Дополнительного образования, которое осуществляет повышение квалификации преподавателей ДХШ, ДШИ, художественных классов и общеобразовательных школ республики. Отделение также занимается повышением уровня подготовки абитуриентов.

Форма обучения в училище очная, на базе 9 и 11 классов. Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Якутское художественное училище основано в 1945 г. постановлением Совета народных комиссаров ЯАССР №233 от 2 апреля 1945 г. «Об организации художественного училища в г. Якутске».

В сентябре 1945 г. осуществлен первый набор в количестве 50 студентов.

Открыто отделение по подготовке учителей рисования и черчения для школ республики.

Первым директором назначен Вячеслав Андреевич Кандинский, народный художник Якутии (1902-1973 гг.).

1950 г. – открыто отделение скульптуры; состоялся первый выпуск.

1959 г. – открыто отделение «Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» (специализация «резьба по кости» под руководством известного мастера С.Н. Пестерева).

1972 г. – на отделении «Декоративно- прикладное искусства и народных промыслов» открыта специализация «Художественная обработка дерева»; открыто отделение художественного оформления.

1981 г. – выпуск художников по театрально- декорационной специализации.

1995 г. – училищу присвоено имя Петра Петровича Романова.

1997 г. – открылось отделение «Дизайн».

1998 г. – открыта специализация «Художник- мастер (ювелир)».

2001 г. – состоялся выпуск по специальности «Художник- модельер национальной современной одежды» под руководством известного модельера А.Н. Филипповой.

2012 г. – открыто отделение Дополнительного образования.

2013 г.- открылась группа «Художественная обработка бересты»

2019г. – открылось отделение реставрация

Якутскому художественному училищу (колледжу) им. П. П. Романова исполнилось 75 лет. После Великой Победы над фашисткой Германией, в самые дни разгрома милитаристской Японии, в сентябре 1945 года в Якутске открылось художественное училище. Первым директором училища стал Вячеслав Алексеевич КАНДИНСКИЙ, впоследствии народный художник Якутии. Талантливый художник, общественный деятель, педагог, первый профессиональный художник из якутов Петр РОМАНОВ, внес значительный вклад в формирование стабильного преподавательского состава училища, успешно окончив в 1934г. Московский государственный институт (ныне Суриковский) у А. Дейнеки, Д. Моора и других выдающихся русских мастеров. Рядом с ним начали свою преподавательскую деятельность Л. А. КИМ, Ф. Т. ПАВЛОВ, С. А. АЛЕКСАНДРОВ – выпускники иркутского художественного училища предвоенных лет, Е. М. КРЫЛОВ, защитивший в 1947г. диплом в Московском художественном училище памяти 1905г. В 1995 году учебному заведению было присвоено имя П. П. Романова.